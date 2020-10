Κατέστρεψε με τσάπα και… ντυμένος Χαλκ το αστέρι του Ντόναλντ Τραμπ!

Ο άνδρας που είχε καταστρέψει το αστέρι του Ντόναλντ Τραμπ στο Χόλιγουντ το 2016 ξαναχτύπησε.

Ο Τζέιμς Λάμπερτ Ότις, 56 ετών, συνελήφθη επειδή βανδάλισε με μια τσάπα, ντυμένος… Χουλκ, το αστέρι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην περίφημη Λεωφόρο της Δόξας.

Ο Ότις, που στον λογαριασμό του στο Twitter αυτοσυστήνεται ως «μη βίαιος ακτιβιστής», γνωστοποίησε μόνος του την πράξη του στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αφού κυκλοφόρησαν και βίντεο που τον δείχνουν να καταστρέφει το αστέρι. Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση το βράδυ της Δευτέρας.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, που είναι υπεύθυνο για τα αστέρια, εκτιμά ότι η ζημιά ξεπερνά τα 3.000 δολάρια.

A man was arrested for felony vandalism for using a pick axe to destroy President Trump’s star on the Hollywood Walk of Fame, while dressed as the Incredible Hulk.



It is the 2nd time he has been arrested for destroying it, the first time was in 2016 when he used a sledgehammer: pic.twitter.com/AfNqFt98hl