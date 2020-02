Πέθανε σε ηλικία 101 ετών, η Κάθριν Τζόνσον, η εμβληματική μαθηματικός της NASA, η ζωή της οποίας έγινε και ταινία.

Η Κάθριν Τζόνσον γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1918 και οι υπολογισμοί της σχετικά με τους μηχανισμούς τροχιάς της NASA, ως εργαζόμενη εκεί άνοιξαν τον δρόμο για τον πρώτο Αμερικανό αστροναύτη να προσγειωθεί με επιτυχία στη Γη.

Κατά την 35ετή καριέρα της στη NASA και στον προκάτοχο αυτής, η Τζόνσον απέκτησε φήμη ως αυθεντία στους πολύπλοκους υπολογισμούς και συνείσφερε τα μέγιστα στη χρήση υπολογιστή για την πραγματοποίηση διάφορων εργασιών. Οι υπηρεσίες Διαστήματος της πίστωσαν ότι ήταν «η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα που εργάστηκε στη NASA, ως επιστήμονας».

Η δουλειά της Τζόνσον περιελάμβανε υπολογισμούς για την τροχιά, εκτοξεύσεις και επείγουσες επιστροφές για το Πρόγραμμα Μέρκιουρι, που σε αυτό συμμετείχαν οι Άλαν Σέπαρντ, ο πρώτος Αμερικανός στο διάστημα, και Τζον Γκλεν, ο πρώτος Αμερικανός σε τροχιά, όπως επίσης και στα μονοπάτια που θα συναντιόντουσαν το Apollo Lunar Module και το Apollo command module του Προγράμματος Apollo, για την πτήση τους προς τη Σελήνη. Οι υπολογισμοί της ήταν επίσης πολύ αποφασιστικοί και για το πρόγραμμα Space Shuttle, ενώ εργάστηκε και για το πλάνο για πτήση στον Άρη.

Η NASA έγραψε στο Twitter πως ήταν μια «Αμερικανίδα ήρωας και η πρωτοποριακή της κληρονομιά δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW