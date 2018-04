Κατηγόρησαν τον Μόργκαν Φρίμαν για σχέση με την εγγονή του – Σοκ στο δικαστήριο

Fotografía de archivo del #actor #MorganFreeman y su nieta #EdenaHines, de 33 años, quien fue hallada #muerta a cuchilladas el domingo en una calle en #Manhattan. La #policía arrestó el lunes a un hombre de 30 años en relación al asesinato. Lamar Davenport, de #NuevaYork, fue acusado de #asesinato en segundo grado un día después de que Hines apareciera muerta. “El mundo no conocerá su talento y capacidad artística y lo mucho que tenía que ofrecer”, lamentó el actor en un comunicado. © Provided by Variety Latino

