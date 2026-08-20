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Κατς κατά Ερντογάν: Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία – Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας

«Είναι προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κενές, παραληρητικές ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του»
Ο Ίσραελ Κατς
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2026 / AP Photo/Thanassis Stavrakis, File
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Νέα επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ο οποίος με ανάρτησή του στο X σήμερα Πέμπτη (20.8.26) κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία».

Παράλληλα, ο Κατς ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του».

Η Τουρκία απέρριψε χθες, Τετάρτη, κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε «ανυπόστατες κατηγορίες» εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με τη στρατιωτική θέση της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του», ξεκαθάρισε ο Κατς σε ανάρτησή του στο X.

«Είναι προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κενές, παραληρητικές ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», κατέληξε.

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