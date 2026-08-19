Κόσμος

Καύσωνας στη Γαλλία: 1.243 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν τον Ιούλιο

Ο Ιούλιος υπήρξε ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία και ένας από τους ξηρότερους, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας
Γαλλία καύσωνας
Γαλλία καύσωνας / REUTERS/Tom Nicholson
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H Γαλλία κατέγραψε 1.243 επιπλέον θανάτους το διάστημα μεταξύ 3ης Ιουλίου και 22ας Ιουλίου λόγω του καύσωνα, όταν η χώρα επλήγη από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα (19.08.2026) το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στην καταμέτρηση αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι θάνατοι ανεξαρτήτως της αιτίας τους και πρόκειται για μια εκτίμηση που βασίζεται στα πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία εκδόθηκαν εκείνη την περίοδο που ο καύσωνας σάρωνε τη Γαλλία.

Άνθρωποι ηλικίας 75 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα της υπερβάλλουσας θνησιμότητας.

Ο Ιούλιος υπήρξε ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία και ένας από τους ξηρότερους, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Η εθνική Αρχή Υγείας της χώρας καταμέτρησε τον περασμένο μήνα 5.764 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ 17ης Ιουνίου και 2ας Ιουλίου.

Ο απολογισμός είναι προκαταρκτικός και τα τελικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για ολόκληρο το καλοκαίρι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ανέφερε το υπουργείο.

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