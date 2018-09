Κέισι Άφλεκ: Σπάει την σιωπή του για τον αλκοολισμό και την μάχη του αδελφού του!

Για τον αδελφό του Μπεν και τη μάχη που δίνει κατά του αλκοολισμού μίλησε ο ηθοποιός Κέισι Άφλεκ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ΕΤ με αφορμή την προώθηση της ταινίας The Old Man & the Gun.