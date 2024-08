Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ: Η έκπληξη στο γάμο τους που δεν έμαθε κανεις – Τι αποκαλύπτει βιογράφος  

Ο γάμος της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Γουίλιαμ στις 29 Απριλίου 2011 ήταν ένας από τους πιο λαμπερούς και προβεβλημένους βασιλικούς γάμους όλων των εποχών.

Όμως μετά την τελετή στο Αβαείο του Γουέστμινστερ και το διπλό φιλί που έδωσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στη νύφη Κέιτ Μίντλετον στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ, υπήρχαν σημεία της ημέρας που το κοινό δεν είδε.

Παρόλο που στην τελετή παρευρέθηκαν 1.900 καλεσμένοι, πολύ λιγότεροι ήταν αυτοί που πήγαν στις δύο γαμήλιες δεξιώσεις που ακολούθησαν: η μία διοργανώθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ για 650 καλεσμένους και η δεύτερη για 300 από τον πατέρα του γαμπρού, πρίγκιπα Κάρολο (νυν βασιλιά Κάρολο).

Η τελευταία, μικρότερη δεξίωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του θρόνου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, και στο νέο του βιβλίο «Catherine, the Princess of Wales», ο βασιλικός βιογράφος Robert Jobson δήλωσε ότι ένας καλεσμένος περιέγραψε τους εορτασμούς της βραδιάς ως «το πιο μαγικό πάρτι που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Μόνο ο στενός κύκλος των φίλων του Γουίλιαμ και της Κέιτ ήταν προσκεκλημένοι, γράφει ο Jobson, και μια μπάντα με επικεφαλής την Ellie Goulding, μία από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του ζευγαριού, ανέλαβε τη διασκέδαση της βραδιάς. Η Goulding τραγούδησε το «Your Song» του Elton John που άνοιξε τον πρώτο τους χορό και μετά, η Goulding χαρακτήρισε την εμπειρία «τρομακτική»: «Ήμουν τόσο νευρική», είπε, σύμφωνα με το βιβλίο του Jobson. «Τα χέρια μου έτρεμαν».

Αφού ερμήνευσε το εν λόγω τραγούδ, η Goulding είπε αρκετές ακόμα επιτυχίες, όπως το «Starry Eyed» και μια διασκευή του «Mr. Brightside» των Killers – ένα άλλο από τα αγαπημένα τραγούδια του William και της Kate, γράφει ο Jobson.

Σύμφωνα με το People, ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ τραγούδησαν και χόρεψαν επίσης το «She Loves You» των Beatles, πριν τα πυροτεχνήματα επισφραγίσουν τη βραδιά.

«Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ ήταν στη μέση και τα έδιναν όλα», δήλωσε ένας καλεσμένος στο People το 2011. «Πραγματικά το έκαναν με όλες τους τις δυνάμεις. Ήταν σε party spirit και έμειναν μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Για το φινάλε της βραδιάς, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ είχαν μια ιδιαίτερη έκπληξη. «Στέκονταν πιασμένοι χέρι-χέρι στη μέση της πίστας χαμογελώντας, και ξαφνικά ακούστηκαν οι νότες του τραγουδιού “You’re the One That I Want” από το μιούζικαλ Grease», γράφει η Jobson.

«Ο Γουίλιαμ και η Κάθριν άρχισαν τότε να χορεύουν γύρω-γύρω, να δείχνουν ο ένας τον άλλον και να ξεστομίζουν τα λόγια με το ύφος των πρωταγωνιστών Danny και Sandy. Αυτό “γκρέμισε” σπίτι».

Το People έγραφε το 2011 ότι στη συνέχεια ζητήθηκε από τους καλεσμένους να βγουν έξω στο ωραίο γκαζόν πίσω από το παλάτι για μια άλλη έκπληξη. Εκεί, ένα Fiat, ένα κλασικό μοντέλο Cinquecento, είχε στολιστεί με «μπαλόνια παντού», είπε ένας καλεσμένος. «Στριμώχτηκαν μέσα σε αυτό, κάθισαν έξω στην οροφή, ενώ ένας από το προσωπικό οδηγούσε το αυτοκίνητο και έφυγε κατά μήκος των χαλικόδρομων. Στη συνέχεια, ξεκίνησαν τα πυροτεχνήματα».

Ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ έφυγαν, στην πραγματικότητα δεν έφυγαν από τις εγκαταστάσεις, και καθώς οι καλεσμένοι τους αποχώρησαν στις 3 τα ξημερώματα, έμειναν «οι νεόνυμφοι ως οι μόνοι καλεσμένοι στο παλάτι», συνεχίζει ο Τζόμπσον.