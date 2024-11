Κέιτ Μίντλετον: Το συγκινητικό μήνυμα σε όσους υποφέρουν από εθισμό – «Δεν πρέπει να κρίνουμε ή να επικρίνουμε»

Ένα συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης σε όσους υποφέρουν από εθισμό, έστειλε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλέτον.

Τονίζοντας τη σημασία των «απλών πράξεων καλοσύνης» και της κατανόησης, η Κέιτ Μίντλετον είπε ότι είναι σημαντικό να μην «κρίνουμε ή να επικρίνουμε» αυτούς που επηρεάζονται, αλλά να κατανοήσουμε ότι πάσχουν από μια «σοβαρή πάθηση ψυχικής υγείας».

Η πριγκίπισσα, η οποία ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα επέστρεφε αργά και μετρημένα στα βασιλικά καθήκοντα μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου προληπτικής χημειοθεραπείας μετά από μεγάλη χειρουργική επέμβαση τον Ιανουάριο, εξέδωσε ένα μήνυμα στο ρόλο της ως προστάτης του Forward Trust για την υποστήριξη της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τον Εθισμό, που ξεκινά αύριο (30.11.2024).

«Ήταν ενθαρρυντικό να βλέπεις ότι σημειώνεται ακόμη πρόοδος για να τερματιστεί το στίγμα που περιβάλλει όσους μάχονται με τον εθισμό. Για πάρα πολύ καιρό, πολλοί έχουν υποφέρει στη σιωπή, τρέφοντας αισθήματα ντροπής και ενοχής για την κατάστασή τους, παρά την ευαλωτότητά τους.

Ο καθένας που υποφέρει από εθισμό είναι ένας άλλος άνθρωπος, με μια δική του ιστορία, την οποία πολλοί από εμάς δεν καταλαβαίνουμε ή δεν βλέπουμε.

