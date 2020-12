Κέλι Όσμπορν: «Κατά συρροή δολοφόνοι» όσοι κρύβουν ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό

Η Κέλι Όσμπορν υποστήριξε ότι όσοι κρατούν μυστικό το γεγονός ότι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό είναι «κατά συρροή δολοφόνοι».

Η Κέλι Όσμπορν, βρετανίδα τηλεπερσόνα, τραγουδίστρια, ηθοποιός, οι γονείς της οποίας είναι οι Σάρον και Όζι Όσμπορν εξέφρασε επίσης τη θέση ότι ο νόμος των ΗΠΑ που παρέχει στους ασθενείς πλήρη έλεγχο των ιατρικών πληροφοριών τους δεν θα πρέπει να ισχύει για τον κορονοϊό.

«Δεν νομίζω ότι οι κανόνες του HIPPA (νόμος που ψηφίστηκε πρώτη φορά το 1996 με στόχο την ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών πληροφοριών για την υγεία ασθενών) πρέπει να ισχύουν για την Covid-19» ανέφερε η Κέλι Όσμπορν. «Θα πρέπει να είναι παράνομο να μην λες στους ανθρώπους ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό» τόνισε.

Ο νόμος που τροποποιήθηκε το 2003 απαγορεύει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τις επιχειρήσεις να αποκαλύπτουν πληροφορίες υγείας χωρίς την άδεια του ασθενούς.

Ο HIPPA βρέθηκε κάτω από το μικροσκόπιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ιδιαίτερα όταν οι γιατροί που φρόντιζαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν βρέθηκε θετικός στην Covid-19, αρνήθηκαν να ενημερώσουν τον Τύπο για την υγεία των πνευμόνων του, επικαλούμενοι τον συγκεκριμένο νόμο.

«Θυμηθείτε ότι είστε τόσο άρρωστοι όσο τα μυστικά σας !!! Κατά τη γνώμη μου, αν κρατήσετε μυστική τη θετική διάγνωσή σας στην Covid-19, είστε κατά συρροή δολοφόνοι !!!!! » έγραψε στο Twitter η Κέλι Όσμπορν.

Remember you are only as sick as your secrets!!! As far as I’m concerned if you keep your Covid positive diagnosis a secret you’re a fucking serial killer!!!!!