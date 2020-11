«Κέρδισα τις εκλογές» επιμένει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ψάχνει οτιδήποτε για να πιαστεί προκειμένου να μην σταματήσει να ελπίζει (μόνο ο ίδιος) ότι κέρδισε τις εκλογές για την Προεδρία των ΗΠΑ.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του ο Τραμπ γράφει θριαμβολογώντας ότι κέρδισε τις εκλογές κάνοντας retweet ένα δημοσίευμα των New York Times το οποίο αναφέρεται σε στατιστικά στοιχεία αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον χρήζει νικητή των εκλογών.

Το δημοσίευμα έχει τίτλο: Ο Πρόεδρος Τραμπ πήρε 10,1 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες από όσες είχε πάρει πριν από 4 χρόνια ακόμα και σε περιοχές με ισπανόφωνους ψηφοφόρους.

…AND I WON THE ELECTION. VOTER FRAUD ALL OVER THE COUNTRY! https://t.co/9coP3R44UQ