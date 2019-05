Κέρκυρα: Διακοπές στην κόλαση! Καταγγελίες – φωτιά από Βρετανούς τουρίστες

Γενεές δεκατέσσερις περνούν και με αποδείξεις Βρετανοί τουρίστες ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Κέρκυρα. Η είδηση μάλιστα κάνει τον γύρο του κόσμου και είναι πρώτο θέμα στην βρετανική Mirror και όχι μόνο. Οι Βρετανοί τουρίστες μιλούν για «τρύπα της κολάσεως» για ξενοδοχείο που μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη και άλλα πολλά.

Και έχουν και φωτογραφίες και βίντεο να αποδείξουν τα λεγόμενά τους.

Το ζευγάρι των Βρετανών τουριστών Mick Clarke και Jayney ισχυρίζονται ότι βρίσκονται στο χωριό του Αγίου Γεωργίου στην Κέρκυρα χωρίς νερό και με σκουπίδια που απειλούν την υγεία τους!

Μάλιστα ο Mick που είναι πρώην στρατιωτικός λέει ότι το ξενοδοχειακό συγκρότημα του θυμίζει την εποχή που υπηρέτησε στον πόλεμο της Βοσνίας!

«Ο Mick λέει ότι το μέρος του θυμίζει την ρημαγμένη από τον πόλεμο Βοσνία του 1994 όταν είχε υπηρετήσει εκεί», λέει η σύζυγός του. Η ίδια έχει και μια πάθηση του αίματος και ανησυχεί.

«Ζω με μια ωρολογιακή βόμβα μέσα μου και η πίεση και το άγχος από όλο αυτό που ζω έχει εντείνει τα συμπτώματα και αρρώστησα», λέει η ίδια και εξηγεί ότι πέρυσι λόγω της ασθένειάς της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την δουλειά της.

Έκανε μάλιστα και αναρτήσεις σε facebook και twitter που δείχνουν την κατάσταση.

As @HaysTravel and @TUIUK clearly don’t believe us here are a few examples of what they took our hard earned money for. They should be ashamed. pic.twitter.com/SRL56fuC4n

— Jayney Clarke (@jayneyclarke) May 5, 2019