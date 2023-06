Στη θέση του κατηγορούμενου θα βρεθεί για άλλη μια φορά ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, ο οποίος, μετά από τη δικαστική περιπέτειά του στις ΗΠΑ, έφτασε σήμερα (28.06.2023) χαμογελαστός στο δικαστήριο Crown Court στη Βρετανία, όπου αντιμετωπίζει δίωξη για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος τεσσάρων ανδρών.

Η δίκη του Κέβιν Σπέισι, σύμφωνα με το Associated Press, θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες με τον ηθοποιό να αρνείται τις 12 κατηγορίες για σεξουαλική και άσεμνη επίθεση μεταξύ 2001 και 2013 και να δηλώνει αθώος.

Kevin Spacey is going on trial in a London court on charges of sexually assaulting four men as long as two decades ago. The trial is expected to last four weeks, and the actor could face a prison sentence if convicted. https://t.co/EvmDVRDRyq