Κιμ Γιονγκ Ουν: Πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε την εξουσία

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία άλλη λεπτομέρεια για την επίσκεψη αυτή. Είναι άγνωστος ο σκοπός του ταξιδιού, καθώς και το πού ακριβώς θα πάει ο Κιμ και με ποιον έχει προγραμματίσει να συναντηθεί.

Ωστόσο, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το τρένο με το οποίο φέρεται να ταξίδεψε στην Κίνα ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας. Απίστευτα ήταν τα μέτρα ασφαλείας καθώς τον Κιμ Γιονγκ Ουν συνοδεύει ολόκληρος στρατός.

Την θεωρία ότι με αυτό το τρένο ταξίδεψε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύει και το γεγονός ότι το 2011 με το ίδιο τρένο είχε ταξιδέψει και ο πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ιλ. Ο πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, δεν ταξίδευε με αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας και προτιμούσε ένα θωρακισμένο τρένο για τις μετακινήσεις του.

Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο οι σχέσεις τους διανύουν περίοδο έντασης επειδή το Πεκίνο στήριξε τις κυρώσεις σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ με σκοπό να τερματιστεί το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Β. Κορέας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Κίνα παραμένει ο βασικός διπλωματικός και εμπορικός εταίρος της Β. Κορέας.

Intriguing images from Beijing, captured by Japan's Nippon TV. A 21-car train, similar to one used by Kim Jong Il in 2011, pulled into Beijing Station around 3pm. Met by honor guard and line of VIP cars. Speculation is that Kim Jong Un could be in Beijing. https://t.co/OR40pYEcgG pic.twitter.com/1G5jndciIr

— Martyn Williams (@martyn_williams) March 26, 2018