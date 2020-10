Κιμ Γιονγκ Ουν σε Τραμπ: «Εύχομαι ειλικρινά να γίνεις καλά το συντομότερο δυνατόν»

Και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν ευχήθηκε στον αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ξεπεράσει τον κορονοϊό.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, έστειλε ένα πολύ θερμό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ και στην Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

«Εύχομαι ειλικρινά να γίνετε και οι δυο καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα το ξεπεράσετε», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας.

#BREAKING North Korean leader Kim Jong Un tells #PresidentTrump he hopes he’ll recover ‘as soon as possible’: KCNA pic.twitter.com/K60ZgHxLSw