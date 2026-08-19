Κίνα: 10 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές που σάρωσαν τη χώρα – Σπίτια κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι

Πολύ δύσκολα 24ωρα περνάνε οι κάτοικοι της νοτιοδυτικής Κίνας, αφού η σφοδρή κακοκαιρία που «χτύπησε» τη χώρα είχε θανατηφόρες συνέπειες. Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρεύσεις σπιτιών και μία κατολίσθηση.

Οι αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους στις περιοχές Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ στην Κίνα, αφού πολλά έχουν πλημμυρίσει εξαιτίας της κακοκαιρίας και των τόνων νερού που έπεσαν, ενώ άλλα βρίσκονται κοντά στην κατάρρευση.

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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν αφού νερό της βροχής, που συσσωρεύθηκε σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ενός πάρτυ που γινόταν χθες, Τρίτη, για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, μετέδωσε το CCTV.

A massive landslide in Chongqing, China buried entire homes within seconds after torrential rain triggered a hillside collapse.



At least 8 people have been confirmed dead, while more than 30 remain missing beneath the rubble.



A stark reminder of how quickly nature can turn… pic.twitter.com/wbZvZJz8nC — Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) August 18, 2026

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της Σιτσουάν, ενώ δύο απεβίωσαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν 17 τραυματίες, όμως δεν έχει γίνει σαφές αν στους απολογισμούς αυτούς περιλαμβάνονται παιδιά ή νέοι.

Οι αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές. Καταρρακτώδεις βροχές από χθες, Τρίτη, απέκλεισαν δρόμους στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα, μετέδωσε το CCTV.

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Massive flooding caused by heavy rain in Changxing County, Huzhou, Zhejiang Province, China 🇨🇳 (14.08.2026)pic.twitter.com/aLuxcxM9Zn — Disaster News (@Top_Disaster) August 14, 2026

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί παγιδεύοντας πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ανασύρθηκαν από διασώστες χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα πάντα με το CCTV.

Kunming ,China 🇨🇳



Sudden Downpour Hits Kunming; Floodwaters Swamp Streets, Turning Roads into Torrential Streams



Cc @NTDFIVE pic.twitter.com/T8RYE55gDr — sustainme.in (@sustainme_in) August 19, 2026

Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.