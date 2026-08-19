Κόσμος

Κίνα: 10 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές που σάρωσαν τη χώρα – Σπίτια κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι

Οι αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές
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REUTERS/Go Nakamura
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Πολύ δύσκολα 24ωρα περνάνε οι κάτοικοι της νοτιοδυτικής Κίνας, αφού η σφοδρή κακοκαιρία που «χτύπησε» τη χώρα είχε θανατηφόρες συνέπειες. Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρεύσεις σπιτιών και μία κατολίσθηση.

Οι αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους στις περιοχές Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ στην Κίνα, αφού πολλά έχουν πλημμυρίσει εξαιτίας της κακοκαιρίας και των τόνων νερού που έπεσαν, ενώ άλλα βρίσκονται κοντά στην κατάρρευση.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν αφού νερό της βροχής, που συσσωρεύθηκε σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ενός πάρτυ που γινόταν χθες, Τρίτη, για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, μετέδωσε το CCTV.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της Σιτσουάν, ενώ δύο απεβίωσαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν 17 τραυματίες, όμως δεν έχει γίνει σαφές αν στους απολογισμούς αυτούς περιλαμβάνονται παιδιά ή νέοι.

Οι αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές. Καταρρακτώδεις βροχές από χθες, Τρίτη, απέκλεισαν δρόμους στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα, μετέδωσε το CCTV.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί παγιδεύοντας πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ανασύρθηκαν από διασώστες χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα πάντα με το CCTV.

Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.

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