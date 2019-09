Η πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο καταναλωτικών αγαθών στην Κομητεία Νινγκχάι περί τις 13:20 χθες Κυριακή, σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ως τις 06:00 σήμερα, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων είχε ανέλθει σε 19 νεκρούς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, σύμφωνα με το οποίο διενεργείται έρευνα για αίτια της πολύνεκρης πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

