Ένα 13χρονο κοριτσάκι στην Κίνα είπε ψέματα για το φύλο της για να μπορέσει να μπει σε συγκρότημα. Όταν αποκαλύφθηκε η Fu Jiayuan, η 13χρονη απολογήθηκε αν και πολλοί την υπερασπίστηκαν, καθώς τους θύμισε την Μουλάν.

Η Fu Jiayuan δήλωσε πως είπε ψέματα για το φύλο της, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, γιατί ήταν «νέα και αδαής». Το 13χρονο κοριτσάκι συμμετείχε στο boot camp του YGN Youth Club, αλλά όχι ως επίσημο μέλος της μπάντας. Παρόλα αυτά οι fans μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα βίντεο της εκπαίδευσής της στα social media.

Μάλιστα, αρκετοί οπαδοί του YGN Youth Club διασκέδασαν με την αποκάλυψη της 13χρονης και είπαν ότι «δεν ήταν μεγάλη υπόθεση». Η 13χρονη Fu Jiayuan όμως αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι προσπάθησε να εξαπατήσει το YGN Youth Club αφού ένας χρήστης του διαδικτύου παρατήρησε και επισήμανε ότι είναι κορίτσι.

«Λυπάμαι για όλους όσοι μού έδειξαν εμπιστοσύνη», γράφει σε δήλωσή του το 13χρονο κοριτσάκι. «Υπόσχομαι ότι δεν θα εμφανιστώ στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ή σε καμία πλατφόρμα βίντεο στο μέλλον», προσθέτει.

Το YGN Youth Club – όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC – στρατολογεί μόνο νεαρά αγόρια, τα περισσότερα μεταξύ 11 και 13 ετών. Ένα δύσκολο πρόγραμμα εκπαιδεύει τα αγόρια σε τεχνικές τραγουδιού και χορού για να τα μεταπλάσει σε μελλοντικά είδωλα. Από την πλευρά του, το YGN Youth Club σημείωσε ότι το λάθος συνέβη επειδή οι οντισιόν πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο, πολλοί ήταν οι θαυμαστές που υπερασπίστηκαν την 13χρονη και την παρομοίασαν με την Κινέζα λαϊκή ηρωίδα Μουλάν. Σύμφωνα με τον μύθο που έγινε γνωστός στη δύση από τις ταινίες της Disney, η Μουλάν ήταν μια κοπέλα που μεταμφιέστηκε σε άντρα για να μπορέσει να παλέψει για να σώσει την οικογένεια και τη χώρα της.

