Την ώρα που η Κίνα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς διαδηλώσεις τόσο κατά των μέτρων του κορονοϊού όσο και κατά του προέδρου της χώρας, Σι Τζινπίνγκ.

Οι μεγάλες διαδηλώσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο συγκλονίζουν την Κίνα, που δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιες διαμαρτυρίες. Έκτοτε, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε άγνωστο αριθμό συλλήψεων, ενώ έχει προχωρήσει σε ανακρίσεις πολιτών.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία ανακρίνει ακόμα και τηλεφωνικά όσους θεωρεί ότι συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες του Σαββατοκύριακου. Οι διαδηλώσεις είναι γενικά ειρηνικές με τους πολίτες να κρατούν απλά μια λευκή κόλλα Α4.

«Το λευκό χαρτί αντιπροσωπεύει όλα όσα θέλουμε αλλά δεν μπορούμε να πούμε», αναφέρει μιλώντας στο Reuters 26χρονος διαδηλωτής.

Σε αρκετές περιπτώσεις η αστυνομία προχώρησε σε έλεγχο των κινήσεων διαδηλωτών μέσα από τις σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έλεγξαν ακόμα και ποιες εφαρμογές είχαν κατεβάσει.

Στην πόλη Χάνκτσου, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία για να αποτρέψουν αντίστοιχη διαδήλωση – σύμφωνα με βίντεο που δόθηκαν στην δημοσιότητα, ενώ ακολούθησε η σύλληψη τουλάχιστον ενός ανθρώπου.

The current level of police presence in #Hangzhou . pic.twitter.com/QM1DHxX3JL

Εδώ και μέρες η χώρα είναι ανάστατη εξαιτίας των εξαιρετικά αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της επιδημίας τρία χρόνια μετά την εκδήλωσή της. Η κινεζική αστυνομία ανέπτυξε ισχυρές δυνάμεις και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, για την αποτροπή νέων κινητοποιήσεων.

Για πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια οι κινέζοι στρέφονται κατά του ηγέτη της χώρας Σι Τζινπίνγκ.

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα μείωση του αριθμού των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 το τελευταίο 24ωρο, έπειτα από πέντε συναπτές ημέρες που έσπαγαν ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο, καταγράφοντας 38.645 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό, με τις 3.624 περιπτώσεις να παρουσιάζουν συμπτώματα της COVID-19 και τα υπόλοιπα 35.021 ασυμπτωματικά, που το Πεκίνο μετράει χωριστά.

People gathered at in77 in Hangzhou to ask for the release of protesters.#Hangzhou #China #ChinaUprisingThread pic.twitter.com/0AOYAEEhOw