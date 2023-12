Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που έπληξε μία από τις φτωχότερες περιοχές της Κίνας αυξάνεται διαρκώς, καθώς πλέον ανέρχονται σε τουλάχιστον 127, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές και τις πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters.

Ο ισχυρός σεισμός των 5,9 Ρίχτερ – κατά την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) – σημειώθηκε στις 23.59 χθες (τοπική ώρα, 17.59 ώρα Ελλάδας χθες) στην επαρχία Τζισισάν της Γκανσού στην Κίνα, σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Εκτός της εκατόμβης των νεκρών, εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και πλίνθινα σπίτια κατέρρευσαν σε απομονωμένα χωριά. Μάλιστα, πάνω από 155.000 σπίτια στην Γκανσού έχουν υποστεί ζημιές ή ολική καταστροφή.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης που έφθασαν στην έκτη κοινότητα του χωριού Ντάχε, μια από τις χειρότερο πληγείσες περιοχές στην βορειοδυτική επαρχία Γκανσού, βρήκαν πολλά σπίτια να κινδυνεύουν με κατάρρευση, ή να έχουν ήδη ισοπεδωθεί, ιδιαίτερα πλίνθινες κατασκευές.

«Ζω πάνω από 80 χρόνια και ποτέ δεν είδα τόσο μεγάλο σεισμό», δήλωσε ένας ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο απομάκρυναν οι διασώστες από το κατεστραμμένο σπίτι του.

At least 118 people were killed and hundreds more injured when a magnitude-6.2 earthquake struck China's Gansu province https://t.co/OpyhTOt73i pic.twitter.com/IprMJTerDr