Εικόνες απίστευτης αγριότητας στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στην Κίνα, που ανήκει στη Foxconn της Ταϊβάν. Ξύλο, χημικά και οργή των εργαζομένων για τις συνθήκες εργασίας.

Οι εικόνες από τα άγρια επεισόδια έξω από το εργοστάσιο παραγωγής iPhone έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από αναρτήσεις το Weibo (σ.σ. σαν Facebook στην Κίνα) και το Twitter.

Τα πλάνα δείχνουν πλήθος εργαζόμενων να διαδηλώνει σε δρόμο και ορισμένους από αυτούς να έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους της ασφάλειας που φορούν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές και άλλους αστυνομικούς με εξαρτύσεις μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές, που κράδαιναν ρόπαλα, χτύπαγαν κάμερες του συστήματος επιτήρησης και παράθυρα σε ένα από τα κτίρια του εργοστασίου.

Η εγκατάσταση της Foxconn βρίσκεται στην Τζέγκτζου, στην επαρχία Χενάν (κεντρικά). Πριν από μερικά χρόνια, η Foxconn βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος γιατί οι εργαζόμενοί της αυτοκτονούσαν ο ένας μετά τον άλλο!

Σε ορισμένα από τα βίντεο, εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τη μεταχείριση που αντιμετωπίζουν: για τις εργασιακές συνθήκες, για το κακής ποιότητας φαγητό που τους παρέχεται, ή ακόμη για το ότι δεν πληρώθηκαν μπόνους που τους είχαν υποσχεθεί.

WATCH: #BNNChina Reports.



Hundreds of workers at Apple Inc.'s main iPhone-making plant in China clashed with security personnel, as tensions flared following nearly a month of stringent restrictions imposed to combat a Covid epidemic. #China #Protest pic.twitter.com/b7VYR7iLcv — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 23, 2022

1/2 Latest from #Foxconn in #iPhone city in #Zhengzhou: Newly recruited workers fiercely fight with security guards as they try to storm out of the factory.

Reason: Foxconn tried to recruit about 100K new workers after a lot escaped a while ago. New workers were told they would pic.twitter.com/XsVzVT7N7r — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 22, 2022

1/2 Breaking: Newly recruited #Foxconn workers in #iPhone city in #Zhengzhou, #CCPChina try to break out of Foxconn as they say they are deceived. Foxconn didn't separate them from older employees who could be #COVID positive, and the contracts they were asked to sign are… pic.twitter.com/FqmRfwZMk7 — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 22, 2022

New development at #Foxconn in #Zhengzhou, #CCPChina: police try to rush in, workers set the gate on fire, police used high-pressure water cannons to put out the fire. Someone is live streaming from the scene. See my previous tweets for background of the fight. pic.twitter.com/uKSZJMr9q4 — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 22, 2022

Hundreds of workers at #Foxconn factory that makes #Apple main #China #iPhone plant [[clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a #Covid outbreak]] pic.twitter.com/wtU6QLnrc4 — Weisel🇮🇳 (@weiselaqua) November 23, 2022

Στο τεράστιο εργοστάσιο απασχολούνται κάπου 200.000 εργαζόμενοι.

Στην εγκατάσταση εφαρμόζεται το λεγόμενο σύστημα του «κλειστού κυκλώματος», δηλαδή οι εργάτες ζουν απομονωμένοι, λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης στη Τζέγκτζου.

Τόσο οι περιορισμοί, όσο και η δυσαρέσκεια των εργαζομένων -αρκετοί αποφάσισαν να παραιτηθούν- έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή.

Η Apple ανακοίνωσε πριν μερικές εβδομάδες πως οι παραδόσεις του νέου τηλεφώνου της, του iPhone 14, θα είναι χαμηλότερες των προσδοκώμενων το αμέσως προσεχές διάστημα.