Κίνα: Κατέρρευσε τμήμα του ιστορικού Πύργου του Τυμπάνου – Είχε ανακαινιστεί πέρυσι, δείτε βίντεο

Έντονες αντιδράσεις, εντός και εκτός Κίνας, έχει προκαλέσει η κατάρρευση τμήματος του ιστορικού Πύργου του Τυμπάνου ενός μνημείου 650 χρόνων, καθώς είχε ανακαινιστεί μόλις το 2024.

Μέρος της στέγης του Drum Tower κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο. Βίντεο έχουν καταγράψει τη στιγμή που η οροφή του μνημείου, στο Φενγκγιάνγκ της Κίνας, ξεκινά να καταρρέει ενώ από κάτω περνούν δεκάδες ανυποψίαστοι τουρίστες.

Στις σοκαριστικές εικόνες φαίνεται πως το τμήμα της στέγης γίνεται θρύψαλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σηκώνοντας ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης. Οι τουρίστες, όπως είναι λογικό, ξεκίνησαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν μακριά για να μην χτυπήσουν. Όλα έγιναν την περασμένη Δευτέρα, 19 Μαΐου.

The roof of a 650-year-old drum tower in Anhui China collapsed. It was built during the Ming Dynasty in 1375 pic.twitter.com/Mu2NQyMPMu

On the evening of May 19, tiles fell from the Ming Zhongdu Drum Tower in Fengyang County, China.



Built in 1375 during the Ming Dynasty, the tower recently underwent repairs costing over 3.41 million yuan.



No injuries were reported, and authorities are currently investigating… pic.twitter.com/mrD9E4ybaD