Ο τυφώνας Σάολα πλησιάζει την Κίνα και η μητρόπολη Σεντζέν της χώρας, κοντά στο Χονγκ Κονγκ, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (1.9.2023) πως κλείνει γραφεία, εμπορικά καταστήματα και αγορές στην πόλη, ενόψει της έλευσης του.

Η πόλη έλαβε την απόφαση να «κλείσουν τα γραφεία, τα εμπορικά καταστήματα και οι αγορές από τις 16:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας]» και τη «διακοπή της λειτουργίας των συγκοινωνιών από τις 19:00 [14:00]», σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Κίνας, που προειδοποίησε πως ο «σούπερ τυφώνας» Σάολα ενδέχεται να φέρει «σφοδρή καταιγίδα».

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ διαβεβαίωσαν πως θα ανοίξουν όλα τα διαθέσιμα καταφύγια. Είχαν ήδη ανακοινώσει ότι σήμερα δεν θα ανοίξουν τα σχολεία από χθες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Σεντζέν μένουν περίπου 17,7 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ταινίες για να μην σπάσουν τα τζάμια καφετέριας που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα

Ο Σάολα ενδέχεται να φθάσει στο έδαφος της νότιας Κίνας το βράδυ της Παρασκευής ή το πρωί του Σαββάτου [τοπικές ώρες], κατά μήκος των ακτών της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με την κινεζική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν επίσης πως θα έκλειναν το χρηματιστήριο και τα σχολεία, ενώ θα ακυρώνονταν τόσο οι αφίξεις όσο και οι αναχωρήσεις αεροσκαφών λόγω του ακραίου καιρικού φαινομένου.

Τελευταία ψώνια πριν οι κάτοικοι κλειδαμπαρωθούν στα σπίτια τους

Η ταχύτητα του ανέμου ανερχόταν στα 205 χιλιόμετρα την ώρα όταν απείχε κάπου 230 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χονγκ Κονγκ, περί τις 08:00 [03:00 ώρα Ελλάδας].

⚠️🌪🇭🇰 – #HongKong is preparing for a near-total shutdown on Friday, with public transport cancelled, schools closed and the island's stock exchange reportedly closed as it Braces for Super Typhoon #Saola .



After flooding the Philippines, where landslides and at least one person… pic.twitter.com/pd0aQEawof