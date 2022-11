Οι αρχές της Κίνας φαίνεται πως θέλουν να εξαφανίσουν άμεσα τις όποιες αναφορές γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις διαδηλώσεις.

Έτσι, όποιος προσπαθήσει να ψάξει στην κινεζική γλώσσα για διαδηλώσεις στη χώρα στο Twitter κατακλύζεται – σύμφωνα με το CNN – με πορνογραφικό υλικό, spam και άσχετα θέματα, κάνοντας δύσκολη την όποια αναζήτηση.

Όπως αναφέρει το CNN, ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για bots που επηρεάζουν τον αλγόριθμο του Twitter και «ρίχνουν» στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεκάδες tweets με γυμνές γυναίκες, διαφημίσεις ερωτικού περιεχομένου και άλλα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα tweets αυτά προέρχονται τις περισσότερες φορές από λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν ακόλουθους.

Chinese bots flood Twitter with explicit porn to drown out news of lockdown protests. #ChinaProtests #China pic.twitter.com/eSEhUDaTnD

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο νέος επικεφαλής του Twitter, ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, έχει εξαπολύσει πόλεμο κατά των bots και των spam.

Ωστόσο, ο ίδιος προχώρησε σε μαζικές απολύσεις – ειδικά στον τομέα της ασφάλειας του Twitter – και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η δημοφιλής πλατφόρμα να μην περιορίσει άμεσα τα άσχετα bots για την Κίνα.

Υπενθυμίζεται, πως στην Κίνα εδώ και λίγες μέρες πολίτες διαμαρτύρονται αγανακτισμένοι κατά των μέτρων κορονοϊού και κατά του προέδρου της χώρα, Σι Τζινπίνγκ, κρατώντας μόνο ένα λευκό χαρτί.

Η λογοκρισία είναι τέτοια που σε αρκετές περιπτώσεις αστυνομικοί αναγκάζουν όσους βρεθούν σε σημεία διαδηλώσεων να σβήσουν τυχόν φωτογραφίες.

People being forced to delete photos by the police today at the of the last two days of protests #shanghai #china pic.twitter.com/VS1kFSoh3x