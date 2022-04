Μια πρωτοφανή επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε σήμερα η Κίνα, μέσα από επίσημες δηλώσεις που έκανε, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Wang Wenbin.

Μιλώντας κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, ο Κινέζος αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις «δήθεν δημοκρατικές ευαισθησίες», για να «καταστρέφουν ολοσχερώς κυρίαρχες χώρες».

Από τα… πυρά της Κίνας δεν ξέφυγε, μάλιστα, ούτε η Ευρώπη. «Ελπίζουμε η Ευρώπη να σταματήσει να κρατάει το κεράκι στον διάβολο» είπε μεταξύ άλλων ο Κινέζος εκπροσώπος, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για μία σειρά εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, για δολοφονία 300.000 αμάχων και για τον ξεριζωμό 26.000.000 ανθρώπων ανά τον κόσμο σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια και την σταθερότητα της ανθρωπότητας». «Οι δήθεν δημοκρατικές ευαισθησίες είναι απλώς ένα πρόσχημα για να επιτίθενται και να καταστρέφουν ολοσχερώς κυρίαρχες χώρες, θα έπρεπε να έχουν ήδη οδηγηθεί στο διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» είπε χαρακτηριστικά ο Wang.

Επιτέθηκε, δε, στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τους Αμερικανούς «άρχοντες της παραπληροφόρησης».

Πρόκειται για τις πιο σκληρές δηλώσεις που έχουν γίνει από το Πεκίνο κατά της Ουάσινγκτον εδώ και πολλά χρόνια, σηματοδοτώντας μία τουλάχιστον φραστική κλιμάκωση, έπειτα και από την επανειλημμένη άρνηση της κινεζικής κυβέρνησης να καταδικάσει τη ρωσική ειχβολή στην Ουκρανία.

NOW – China: "The US is the master of disinformation."pic.twitter.com/VpJtfp8HSN