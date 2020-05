Έναν απίστευτο τρόπο για να πάρει… το αίμα της πίσω βρήκε στην Κίνα μία γυναίκα. Έστειλε στον “άπιστο” φίλο της 1.000 κιλά κρεμμύδια “για να κλάψει κι αυτός όσο έκλαψε εκείνη”!

Μια πληγωμένη γυναίκα στην Κίνα τιμώρησε τον πρώην σύντροφό της για την απιστία του στέλνοντάς του έναν τόνο κρεμμύδια. Η απατημένη Κινέζα, γνωστή με το επίθετο Ζάο, καταρρακώθηκε όταν την εγκατέλειψε ο φίλος της με τον οποίο διατηρούσε σχέση για λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Μια φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, δείχνει τον φερόμενο ως άπιστο Κινέζο να κοιτάει με έκπληξη μια τεράστια στοίβα από σάκους με κρεμμύδια στο κατώφλι του.

