Κίνα: Τουλάχιστον 36 νεκροί στην κατάρρευση όταν κατέρρευσε αυτοκινητόδρομος λόγω καθίζησης

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητοδρόμου λόγω καθίζησης εδάφους στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ της νότιας Κίνας.

Στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου άνοιξε ένας τεράστιος κρατήρας και έπεσαν μέσα περίπου 20 οχήματα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 36 ανθρώπων, ενώ 30 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται κατεστραμμένα οχήματα μέσα σε μία λασπωμένη τάφρο.

Γερανοί, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος.

Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου S12 που κατέρρευσε είχε μήκος 18 μέτρα και ο κρατήρας κάλυπτε έκταση 184 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

⚠️⛔️The tragic consequences of a #landslide on a highway in #China



🔴According to the Meizhou city government, the landslide occurred on #May 1, 2024, at 2:10 am on a highway near #Meizhou. The area of the landslide was 184.3 sq meters.

🙏19 people died

🙏30 injured#flooding pic.twitter.com/lzYtJl9Ggm