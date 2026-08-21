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Κίνα: Τρομερό σκηνικό σε σταθμό του μετρό – Δεκάδες χέλια που έμοιαζαν με φίδια βρέθηκαν ελεύθερα σε συρμό

Τα δεκάδες χέλια που έμοιαζαν πολύ με φίδια «απελευθερώθηκαν» όταν ένας επιβάτης του μετρό σκόνταψε και ο πλαστικός κουβάς που τα μετέφερε ανατράπηκε
Χέλια σε σταθμό του μετρό στην Κίνα
Χέλια σε σταθμό του μετρό στην Κίνα
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Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε συρμό του μετρό στη Ναντζίνγκ της Κίνας όταν χέλια που πολλοί πίστεψαν ότι ήταν φίδια βρέθηκαν στο πάτωμα του βαγονιού.

Τα δεκάδες χέλια που έμοιαζαν πολύ με φίδια «απελευθερώθηκαν» όταν ένας επιβάτης του μετρό σκόνταψε και ο πλαστικός κουβάς που τα μετέφερε ανατράπηκε. Από το «ατύχημα» ξεχύθηκαν δεκάδες χέλια που σέρνονταν στο πάτωμα προκαλώντας αναστάτωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 17ης Αυγούστου, μέσα σε συρμό της γραμμής S3 του μετρό στη Ναντζίνγκ, στην ανατολική Κίνα. Μόλις τα ζώα βγήκαν από τον κουβά, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν αρχικά από το σημείο. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, αρκετοί έσπευσαν να βοηθήσουν στην προσπάθεια περισυλλογής τους και να τα τοποθετήσουν ξανά στον κουβά.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «χουανγκσάν», όπως είναι γνωστά στην Κίνα, ένα είδος ψαριού με ιδιαίτερα μακρόστενο και λεπτό σώμα, που θυμίζει έντονα χέλι. Η εμφάνισή τους είναι τέτοια, ώστε συχνά να προκαλείται σύγχυση και να θεωρούνται φίδια.

Μάλιστα, κάποια από τα ζώα κατάφεραν να χωθούν κάτω από τα καθίσματα του βαγονιού, κάνοντας την περισυλλογή τους ακόμη πιο δύσκολη για τους επιβάτες.

Όπως μεταδίδουν κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Τζινγκμίνγκ Τζιαγιουάν. Μετά την απομάκρυνση των ζώων, το προσωπικό του μετρό φρόντισε για τον καθαρισμό του βαγονιού.

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