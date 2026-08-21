Κίνα: Τρομερό σκηνικό σε σταθμό του μετρό – Δεκάδες χέλια που έμοιαζαν με φίδια βρέθηκαν ελεύθερα σε συρμό

Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε συρμό του μετρό στη Ναντζίνγκ της Κίνας όταν χέλια που πολλοί πίστεψαν ότι ήταν φίδια βρέθηκαν στο πάτωμα του βαγονιού.

Τα δεκάδες χέλια που έμοιαζαν πολύ με φίδια «απελευθερώθηκαν» όταν ένας επιβάτης του μετρό σκόνταψε και ο πλαστικός κουβάς που τα μετέφερε ανατράπηκε. Από το «ατύχημα» ξεχύθηκαν δεκάδες χέλια που σέρνονταν στο πάτωμα προκαλώντας αναστάτωση.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 17ης Αυγούστου, μέσα σε συρμό της γραμμής S3 του μετρό στη Ναντζίνγκ, στην ανατολική Κίνα. Μόλις τα ζώα βγήκαν από τον κουβά, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν αρχικά από το σημείο. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, αρκετοί έσπευσαν να βοηθήσουν στην προσπάθεια περισυλλογής τους και να τα τοποθετήσουν ξανά στον κουβά.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «χουανγκσάν», όπως είναι γνωστά στην Κίνα, ένα είδος ψαριού με ιδιαίτερα μακρόστενο και λεπτό σώμα, που θυμίζει έντονα χέλι. Η εμφάνισή τους είναι τέτοια, ώστε συχνά να προκαλείται σύγχυση και να θεωρούνται φίδια.

Crowded Chinese subway showing dozens of live yellow eels (Monopterus albus) spilled across the floor near the doors after a container broke.



A woman in a pink hat kneels to frantically collect the wriggling eels into buckets and containers while passengers, including seated men… pic.twitter.com/s3KKZBPxPX — Ankita Jain Gen Z 🇮🇳 (@AnkitaJainGenZ) August 19, 2026

Μάλιστα, κάποια από τα ζώα κατάφεραν να χωθούν κάτω από τα καθίσματα του βαγονιού, κάνοντας την περισυλλογή τους ακόμη πιο δύσκολη για τους επιβάτες.

The bucket has fallen, and all the snakes have escaped. pic.twitter.com/y0q4qKI6pF — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) August 19, 2026

Όπως μεταδίδουν κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Τζινγκμίνγκ Τζιαγιουάν. Μετά την απομάκρυνση των ζώων, το προσωπικό του μετρό φρόντισε για τον καθαρισμό του βαγονιού.