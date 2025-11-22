Κιρ Στάρμερ: Η στιγμή που ο Βρετανός πρωθυπουργός σκοντάφτει στη Σύνοδο Κορυφής της G20 – Δείτε βίντεο

Απότομα κόπηκε το χαμόγελο στα χείλη του Κιρ Στάρμερ, τη στιγμή που έφτασε στο Expo Centre στο Γιοχάνεσμπουργκ για τη Σύνοδο Κορυφής της G20. Ο Βρετανός πρωθυπουργός «θυμήθηκε» το στιλ του Τζο Μπάιντεν και έπεσε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ άπλωνε το χέρι του για να χαιρετήσει επιχειρηματίες που βρέθηκαν στο γνωστό κέντρο για τη Σύνοδο της G20, για κάποιον λόγο φαίνεται πως έβαλε τρικλοποδιά στον εαυτό του καθώς δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο στον χώρο. Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του, σήκωσε τα χέρια του για να διατηρήσει την ψυχραιμία του και τελευταία στιγμή «σώθηκε» από το να πέσει με το πρόσωπο στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού πάτησε ξανά στα πόδια του, κοκκίνησε και χαμογέλασε αμήχανα στους επιχειρηματίες που τον περίμεναν.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βρετανός πρωθυπουργός χάνει τα πατήματά του αυτόν τον μήνα. Την προηγούμενη φορά είχε ατύχημα στη Βραζιλία, τη στιγμή που κατέβαινε από το αεροπλάνο του για την COP 30. Τότε, είχε σκοντάψει στις σκάλες και λίγο έλειψε για να καταλήξει στον διάδρομο με το πρόσωπο.

Και τότε ο πρωθυπουργός με αστραπιαία αντανακλαστικά κατάφερε να πιάσει τον εαυτό του την τελευταία στιγμή.