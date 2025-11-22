Κόσμος

Κιρ Στάρμερ: Η στιγμή που ο Βρετανός πρωθυπουργός σκοντάφτει στη Σύνοδο Κορυφής της G20 – Δείτε βίντεο

Μπορεί να ντράπηκε και να κοκκίνησε, στο τέλος όμως κράτησε την ψυχραιμία του - Πριν από λίγες ημέρες είχε πέσει ξανά ενώ κατέβαινε από αεροπλάνο στη Βραζιλία
Κιρ Στάρμερ
REUTERS/Yves Herman

Απότομα κόπηκε το χαμόγελο στα χείλη του Κιρ Στάρμερ, τη στιγμή που έφτασε στο Expo Centre στο Γιοχάνεσμπουργκ για τη Σύνοδο Κορυφής της G20. Ο Βρετανός πρωθυπουργός «θυμήθηκε» το στιλ του Τζο Μπάιντεν και έπεσε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ άπλωνε το χέρι του για να χαιρετήσει επιχειρηματίες που βρέθηκαν στο γνωστό κέντρο για τη Σύνοδο της G20, για κάποιον λόγο φαίνεται πως έβαλε τρικλοποδιά στον εαυτό του καθώς δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο στον χώρο. Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του, σήκωσε τα χέρια του για να διατηρήσει την ψυχραιμία του και τελευταία στιγμή «σώθηκε» από το να πέσει με το πρόσωπο στο έδαφος.

Αφού πάτησε ξανά στα πόδια του, κοκκίνησε και χαμογέλασε αμήχανα στους επιχειρηματίες που τον περίμεναν.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βρετανός πρωθυπουργός χάνει τα πατήματά του αυτόν τον μήνα. Την προηγούμενη φορά είχε ατύχημα στη Βραζιλία, τη στιγμή που κατέβαινε από το αεροπλάνο του για την COP 30. Τότε, είχε σκοντάψει στις σκάλες και λίγο έλειψε για να καταλήξει στον διάδρομο με το πρόσωπο.

Και τότε ο πρωθυπουργός με αστραπιαία αντανακλαστικά κατάφερε να πιάσει τον εαυτό του την τελευταία στιγμή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
87
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η G20 ανοίγει στη Νότια Αφρική με σκιά του μποϊκοτάζ από τον Τραμπ και τις εντάσεις για την Ουκρανια
Η σύνοδος του Γιοχάνεσμπουργκ ξεκινά με τις ηχηρές απουσίες των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, σε μια στιγμή έντονων διπλωματικών τριβών και συζητήσεων για το αμερικανικό σχέδιο σχετικά με την Ουκρανία
Η G20 στη Νότια Αφρική
«Freebirth»: Πώς ένα κίνημα «φυσικού τοκετού» συνδέεται με θανάτους βρεφών
Μια εκτεταμένη έρευνα του Guardian αποκαλύπτει πώς γυναίκες έχασαν τα παιδιά τους αφού παρασύρθηκαν από εξιδανικευμένες ιστορίες τοκετών χωρίς μαίες και γιατρούς, που προωθούνται από τη Free Birth Society
Ποδαράκια μωρού
Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ξεκινούν διαβουλεύσεις στην Ελβετία για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία
Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες διακριτικές συζητήσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όρισε ήδη την αντιπροσωπεία που θα διαπραγματευτεί με Ουάσινγκτον και Μόσχα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ανάλυση Politico: Έξαλλη η Ευρώπη με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία – «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»
Η αμερικανική πρόταση να επωφεληθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία απειλεί να τινάξει στον αέρα μήνες διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες και αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία
O Steve Witkoff 5
The Economist: Πώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιβάλουν στην Ουκρανία ένα συγκεχυμένο και «σκοτεινό» σχέδιο ειρήνης
Το έγγραφο που διαπραγματεύτηκαν κρυφά Αμερικανοί και Ρώσοι απεσταλμένοι ωθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια πολιτική γωνία, ενώ η Μόσχα φαίνεται να βγαίνει κερδισμένη
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Νιγηρία: Aπήγαγαν πάνω από 300 μαθητές καθολικού σχολείου – Στρατιώτες «χτενίζουν» τα δάση για να τους βρουν
Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική απαγωγή στη Νιγηρία σε διάστημα λίγων ημερών - Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με στρατιωτική παρέμβαση για να σταματήσει ο διωγμός των χριστιανών
Σχολείο
Παραιτήθηκε η Τέιλορ Γκριν μετά την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Σπουδαία είδηση» σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος
Το χρονικό της κόντρας, οι κατηγορίες της βουλευτού προς τον Ντόναλντ Τραμπ και οι ακραίοι χαρακτηρισμοί του Αμερικανού προέδρου προς την άλλοτε σύμμαχό του
Ματζόρι Τέιλορ Γκριν / Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo