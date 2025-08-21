Κόσμος

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αρμάδα πολεμικών πλοίων – Με 4,5 εκ. εθνοφύλακες απαντά η Βενεζουέλα

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, προβλέπεται να σταλούν στην περιοχή κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας κάπου 4.000 πεζοναύτες
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Νικολάς Μαδούρο
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Νικολάς Μαδούρο / Φωτογραφίες αρχείου / REUTERS/Jonathan Ernst / AP Photo/Cristian Hernandez)

Μετά από τη χρόνια διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει την ένταση, στέλνοντας στα ανοιχτά της Νότιας Καραϊβικής αμφίβια αρμάδα τριών πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και ισάριθμων ελικοπτεροφόρων αποβατικών με 2.200 – 4.000 πεζοναύτες. Την ίδια ώρα ο Νικολάς Μαδούρο αναπτύσσοντας 4,5 εκ. εθνοφύλακες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να αναπτυχθεί αμφίβια αρμάδα, συμπεριλαμβανομένων τριών πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και ισάριθμων ελικοπτεροφόρων αποβατικών με 2.200 – 4.000 πεζοναύτες, ανοικτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της «διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσαν χθες Τετάρτη (20.08.2025) πηγές των πρακτορείων ειδήσεων Reuters και AFP στην κυβέρνησή του, με φόντο την περαιτέρω όξυνση της ήδη μεγάλης έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Οι δυο χώρες είναι στα μαχαίρια για χρόνια με την ανάπτυξη των δυνάμεων να καταγράφεται, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση στον ομόλογό του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο: Στις αρχές Αυγούστου, διπλασιάστηκε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψή του για «διακίνηση ναρκωτικών».

Κατά πηγές του Reuters, τα σκάφη USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale, με 4.500 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, ανάμεσά τους 2.200 πεζοναύτες, αναμένεται να έχουν καταφθάσει στην περιοχή πιθανόν από την Κυριακή.

Εκτός αυτών έχουν διαταχθεί να πλεύσουν στην περιοχή άλλα τουλάχιστον τρία πολεμικά, τα USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson. Πρόκειται για αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και με το σύστημα Aegis, κλάσης Arleigh Burke. Επίσης στην περιοχή αναμένεται τουλάχιστον ένα υποβρύχιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, προβλέπεται να σταλούν στην περιοχή κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας κάπου 4.000 πεζοναύτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισείει τον αγώνα κατά της διακίνησης των ναρκωτικών για να δικαιολογήσει διάφορες θεαματικές αποφάσεις που έχει πάρει από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, από τους τελωνειακούς δασμούς στο Μεξικό και στον Καναδά ως το κύμα συλλήψεων μεταναστών από τη Λατινική Αμερική.

Η αμερικανική κυβέρνηση, που δεν αναγνωρίζει τη νίκη –που αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση– του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 στη Βενεζουέλα, τον κατηγορεί πως είναι ο «επικεφαλής» διεθνούς «δικτύου διακίνησης ναρκωτικών».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτήρισε προχθές Τρίτη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ», και τον πρόεδρο Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό αυτού του καρτέλ».

Ερωτηθείσα για την πιθανότητα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν δράση στη Βενεζουέλα, είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να «εμποδίσει να πλημμυρίσουν τα ναρκωτικά τη χώρα μας».

Αφού χαρακτήρισε «αξιολύπητη» και «χοντροκομμένη επιχείρηση πολιτικής προπαγάνδας» την αύξηση της αμερικανικής αμοιβής για τη σύλληψή του, ο πρόεδρος Μαδούρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα αναπτυχθούν 4,5 εθνοφύλακες για να «εγγυηθούν την κάλυψη όλης της επικράτειας» της Βενεζουέλας.

Η εθνοφυλακή της χώρας της Λατινικής Αμερικής είχε ιδρυθεί από τον θανόντα πρώην πρόεδρο Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο θεωρείται πολιτικός κληρονόμος. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, έχει κάπου 5 εκατ. μέλη, πολίτες ή εφέδρους, κι αναφέρεται στο γενικό επιτελείο.

