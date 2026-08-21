Κολομβία: Έφτασαν τους 319 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί

Δύσκολες στιγμές περνά η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα.

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στην Κολομβία αυξήθηκε σε 319, περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν και η τύχη άλλων 260 αγνοείται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου.

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Το μέτρο θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να κινητοποιήσει ταχύτερα πόρους για επείγουσα βοήθεια και ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές.

«Η κλίμακα αυτής της τραγωδίας απαιτεί να δράσουμε σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα: να συνεχίσουμε τις έρευνες για τους αγνοούμενους, να φροντίσουμε τους τραυματίες και τους πληγέντες, να αποκαταστήσουμε υποδομές ζωτικής σημασίας και να ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε στο Χ ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πριν από μόλις δυο εβδομάδες.

Tο κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo.

Ο σεισμός της 10ης Αυγούστου, μεγέθους 7,4 βαθμών, συγκλόνισε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας. Το ισχυρότερο πλήγμα υπέστησαν οι νομοί Βάγιε ντελ Κάουκα, Τσοκό και Ρισαράλντα. Ο σεισμός ισοπέδωσε 361 κτίρια, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 163,492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την UNGRD.