Ακόμα 23,8 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα αποφάσισε να διαθέσει η Κομισιόν, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων.

Μέσω αυτού θα υποστηρίξει την ανάπτυξη συνοριοφυλάκων για τη βελτίωση της επιτήρησης των συνόρων, θα αντιμετωπίσει την ανάγκη ενίσχυσης της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη πρόσθετου προσωπικού.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης σήμερα 12,8 εκατομμύρια ευρώ για επιπλέον χρηματοδότηση στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για πρόσθετους συνοριοφύλακες που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στα νότια εξωτερικά σύνορά της.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, κατευθύνοντας τους πόρους που απαιτούνται για τη στήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

Στο μεταξύ τηλεδιάσκεψη είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την με την πρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την καγκελάριο της Γερμανίας, ‘Ανγκελα Μέρκελ με βασικό θέμα το μεταναστευτικό και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μόρια.

Μάλιστα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε και σχετικό tweet.

Good bilateral with Chancellor #Merkel, current Council Chair, then joined by VTC by @kmitsotakis, on situation in Lesbos and recent achievements by Greek authorities. Explored further cooperation EU and Greece on possible pilot project on a reception and asylum center on Lesbos. pic.twitter.com/PWFfyrs1Dj