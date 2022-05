Το έκτο πακέτο κυρώσεων της Κομισιόν στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης (04.05.2022) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πέρα από το εμπάργκο πετρελαίου στη Ρωσία, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι βάζει στη «μαύρη λίστα» και τους υπαίτιους της σφαγής αμάχων στην πόλη Μπούτσα. «Ξέρουμε ποιοι είστε» είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επίσης, όπως μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και η Deutsche Welle, κυρώσεις θα επιβληθούν και στον Πατριάρχη Ρωσίας, Κύριλλο, ο οποίος έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του πολέμου!

«Πρώτα απ’ όλα, επιβάλουμε κυρώσεις σε υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στη Μπούτσα. Ξέρουμε ποιοι είστε και θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι» είπε η πρόεδρος της Κομισιόν απευθυνόμενοι σε εκείνους που έδωσαν την εντολή για τις εκτελέσεις αμάχων στο προάστιο του Κιέβου. Κυρώσεις επιβάλλονται και σε βάρος των υπεύθυνων για την «απάνθρωπη πολιορκία της Μαριούπολης».

Today we are presenting the sixth package of sanctions.



First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.



We know who you are.

And you will be held accountable. pic.twitter.com/WO2S8ly0qw
May 4, 2022

Επίσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε το εμπάργκο στο πετρέλαιο από τη Ρωσία και τις κυρώσεις στη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Η Sberbank βγαίνει από το σύστημα SWIFT, ενώ κυρώσεις επιβάλλονται και σε άλλες δυο μεγάλες τράπεζες.

Η Sberbank είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, που κατέχει περίπου το 37% του ρωσικού τραπεζικού τομέα. «Χτυπάμε τράπεζες που είναι συστημικά σημαντικές στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ικανότητα του Πούτιν να σπείρει την καταστροφή», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Επίσης, απαγορεύεται η εκπομπή σε τρεις μεγάλους κρατικούς ρωσικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. «Δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν το περιεχόμενό τους πλέον στην ΕΕ, ούτε δορυφορικά ούτε μέσω διαδικτύου. Τα κανάλια αυτά είναι φερέφωνα των ψευδών ειδήσεων και της προπαγάνδας του Πούτιν και δεν πρέπει να τους δίνουμε άλλο βήμα», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Finally, we now propose a ban on Russian oil.



Let´s be clear: it will not be easy.

But we simply have to work on it.



We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion.



To maximise pressure on Russia, while minimizing the impact on our economies pic.twitter.com/fH2wuKN5t2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022

«Τέταρτον, το Κρεμλίνο βασίζεται σε λογιστές και συμβούλους από την Ευρώπη και αυτό θα σταματήσει. Δεν θα παρέχονται πλέον αυτές οι υπηρεσίες στη Ρωσία», συνέχισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το εμπάργκο στο πετρέλαιο

Το πέμπτο μέτρο της Κομισιόν κατά της Ρωσίας είναι το εμπάργκο στο πετρέλαιο. «Ας είμαστε ειλικρινείς: δεν θα είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Θα διασφαλίσουμε ότι θα καταργήσουμε σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο, με τρόπο που να επιτρέπει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να εξασφαλίσουμε εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Και δεν θα είναι εύκολο γιατί «γιατί κάποια κράτη-μέλη εξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει».

Προτείνεται η απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου από την Ευρώπη, με πλήρη απαγόρευση εισαγωγής δια θαλάσσης και μέσω αγωγών διυλισμένου και αργού πετρελαίου. Αυτό θα γίνει με τρόπο σταδιακό, εντός 6 μηνών για το αργό πετρέλαιο και μέχρι το τέλος του έτους για τα διυλισμένα προϊόντα, ώστε «να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην παγκόσμια αγορά». «Έτσι θα μεγιστοποιηθεί η πίεση στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιήσουμε την παράπλευρη ζημιά σε εμάς και σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι με όλα τα παραπάνω βήματα η Ευρώπη στερεί από τη ρωσική οικονομία τη δυνατότητά της να εκσυγχρονιστεί. «Η Ρωσία ήθελε να σβήσει την Ουκρανία από τον χάρτη, όμως η Ουκρανία έχει υψώσει το ανάστημά της ενωμένη και με γενναιότητα και ο Πούτιν τελικά θα καταστρέψει τη δική του χώρα», ανέφερε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης ένα «φιλόδοξο πακέτο ανάκαμψης» για την Ουκρανία. «Θέλουμε η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο. Αλλά χρειάζονται τόσα για να ξαναχτιστεί. Γι’ αυτό προτείνω να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε ένα φιλόδοξο πακέτο ανάκαμψης. Και αυτό θα πρέπει να περιέχει μεγάλες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις».

We want Ukraine to win this war.



Yet so much has to be rebuilt.



That is why I am proposing to start working on an ambitious recovery package for our Ukrainian friends.



This package should bring massive investment to meet the needs and the necessary reforms. pic.twitter.com/HDGJtbmhhy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η ΕΕ έχει ήδη κάνει πολλά, με άμεση στήριξη στον ουκρανικό προϋπολογισμό και πακέτο μακροοικονομικής βοήθειας, ενώ οι δασμοί από τα προϊόντα της χώρας έχουν σταματήσει. Τόνισε, επίσης, ότι το ΑΕΠ της Ουκρανίας θα μειωθεί κατά 35-50% φέτος και ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι από το Μάιο και μετά η Ουκρανία θα χρειάζεται 5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα για να συνεχίσει να υπάρχει.

«Πρέπει να τους στηρίξουμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Καλωσορίζω ότι και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σοβαρή στήριξη στον προϋπολογισμό της Ουκρανίας και πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο, ως ΕΕ», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι σε δεύτερο στάδιο θα έρθει η ανοικοδόμηση της χώρας, μετά τη συγκλονιστική καταστροφή σε σπίτια, σιδηροδρόμους, σχολεία, εργοστάσια.

«Μέσα στο χάος του πολέμου είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια ακριβή εκτίμηση, αλλά οι οικονομολόγοι μιλούν για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ», πρόσθεσε.