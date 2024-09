Κομισιόν: Παραιτήθηκε ο Γάλλος επίτροπος Τιερί Μπρετόν με «καρφιά» προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα (16.09.2024) ο Γάλλος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της επιστολής παραίτησής του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Τιερί Μπρετόν έρχεται μια μόλις μέρα πριν από την παρουσίαση της νέας δομής και σύνθεσης της Κομισιόν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πρόκειται για κίνηση «πλήγμα» προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – που κανονικά αύριο θα παρουσιαστεί στη διάσκεψη των προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες – προκειμένου να συζητήσει το σώμα των επιτρόπων, καθώς ο Μπρετόν ήταν εκ νέου υποψήφιος της Γαλλίας για τη θέση επιτρόπου.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu