Το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο, κοντά στην πόλη Γκόμα, στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, εξερράγη σήμερα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους προσπαθούν να φύγουν στη γειτονική Ρουάντα για να προστατευθούν.

Η κυβέρνηση μάλιστα ενεργοποίησε το σχέδιο εκκένωσης της πόλης Γκόμα, στα ανατολικά της χώρας, μετά την έκρηξη ενός ηφαιστείου, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πάτρικ Μουγιάγια. Το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα βορείως της Γκόμα.

Κόκκινες λάμψεις διακρίνονται από τον κρατήρα του ηφαιστείου και μια έντονη οσμή θείου έχει απλωθεί στην πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κίβου. Προς το παρόν δεν διακρίνεται κάποια ροή λάβας, ούτε έχει γίνει αισθητή κάποια σεισμική δόνηση. Όμως στην Γκόμα κυριάρχησε πανικός και πολλοί κάτοικοι έτρεξαν να γυρίσουν στα σπίτια τους, βλέποντας με ανησυχία τον κρατήρα και τον ουρανό, στα βόρεια, να έχει βαφτεί κόκκινος.

#Mountain Nyiragongo in DR Congo near Goma erupted a few hours ago.. #eruption #volcanic #travel cities and boardering towns lit in red skies pic.twitter.com/WiNTTdMZ8i May 22, 2021

«Ο ουρανός είναι κόκκινος. Υπάρχει έντονη οσμή. Βλέπουμε από μακριά τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από το βουνό. Αλλά δεν υπάρχουν δονήσεις. Ούτε οι σειρήνες ήχησαν μέχρι τώρα», είπε μια κάτοικος, η Καρίν Μπαλά.

Nyiragongo volcano in Goma has erupted again. My heart is with the families, children, women & men of Goma facing this crisis.

Let’s all urgently reach out to save lives & ensure quick recovery. pic.twitter.com/OYxXzC0vaz — Winnie Byanyima (@Winnie_Byanyima) May 22, 2021

Σε μεγάλο μέρος της πόλης έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και εκατοντάδες άνθρωποι, άνδρες γυναίκες και παιδιά, κατευθύνονται πεζή ή με αυτοκίνητα προς τα σύνορα με τη Ρουάντα.

«Ο κόσμος φεύγει ή ετοιμάζεται να φύγει», είπε ένας άλλος κάτοικος: κάποιοι κουβαλούσαν τα στρώματά τους, άλλοι τα παιδιά τους… Εκτός από τη Ρουάντα, ορισμένοι αναζητούν καταφύγιο προς τα δυτικά, στην περιοχή Μασίσι. «Πήρα τα παιδιά και φεύγουμε με το αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος να έρθει η λάβα στην Γκόμα, ποτέ δεν ξερεις», εξήγησε ένας κάτοικος.

BREAKING: Mt. Nyiragongo in Goma, DR Congo erupts; residents near the mountain that last erupted in 2002 leaving the area. pic.twitter.com/x3xbHslbRd — #KenyaMoja 🇰🇪 (@ItsDavidMaina) May 22, 2021

Στις 17 Ιανουαρίου 2002 το Νιραγκόνγκο εξερράγη καλύπτοντας με λάβα σχεδόν όλη την ανατολική Γκόμα, συμπεριλαμβανομένης και της μισής πίστας του αεροδρομίου της πόλης. Η φονικότερη έκρηξη σημειώθηκε το 1977, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 600 άνθρωποι.

La lave a coupé la route de Goma à Kibumba. La ville de Goma devrait être épargnée par les coulées de lave du Nyiragongo. pic.twitter.com/b88sgAtxEn — Lamair Philippe (@LamairP) May 22, 2021

Η περιοχή της Γκόμα, στην επαρχία του Βόρειου Κίβου, συνορεύει με τη Ρουάντα και την Ουγκάντα. Γνωρίζει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, αφού εκεί υψώνονται έξι ηφαίστεια, μεταξύ των οποίων είναι το Νιραγκόνγκο (3.470 μέτρα) και το Νιαμουραγκίρα (3.058 μέτρα). Τα δύο αυτά ηφαίστεια απέχουν μόλις μερικά χιλιόμετρα μεταξύ τους και βρίσκονται στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκας.

Μια πηγή προσκείμενη στις αρχές αυτού του πάρκου ανέφερε ότι η λάβα κυλάει προς την κοινότητα Κιμπούμπα, στα βόρεια της Γκόμα, προς τα σύνορα με τη Ρουάντα. Πρόσθεσε ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση από τον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Ματέμπε.