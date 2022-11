Μελετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια φαίνεται πως ήταν η βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Η μικροκαμωμένη γυναίκα με το παντελόνι παραλλαγής και τη μαύρη μαντίλα που θεωρείται η δράστης του μακελειού περίμενε καρτερικά πριν πυροδοτήσει η βόμβα και προκαλέσει την πολύνεκρη έκρηξη με τους έξι νεκρούς και τους 81 τραυματίες.

«Η γυναίκα κάθισε σε ένα παγκάκι για περίπου 45 λεπτά και η έκρηξη σημειώθηκε λίγο αφότου σηκώθηκε», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχουν καταγράψει τη μυστηριώδη γυναίκα να περπατά στη λεωφόρο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης και λίγο μετά να γίνεται η έκρηξη.

Η έκρηξη στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στην περιοχή Μπέγιογλου στο Πέρα της Κωνσταντινούπολης, μόλις 50 μέτρα από το ελληνικό προξενείο, έγινε στις 16:20 το μεσημέρι της Κυριακής και έχει καταγραφεί από συγκλονιστικά βίντεο.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν επί τόπου τη ζωή τους άλλοι δυο υπέκυψαν στα τραύματά τους αργότερα. 81 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Δεν υπάρχουν, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, Έλληνες ανάμεσα στα θύματα.

❗️Moment of terrifying explosion in #Istanbul caught on street CCTV cameras. pic.twitter.com/NywSUinAKp

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbul pic.twitter.com/WamF8xNzj8