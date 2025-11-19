Κωνσταντινούπολη: Δηλητηρίαση από απεντόμωση το βασικό σενάριο πίσω από τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας

Οι έρευνες των τουρκικών Αρχών επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια απεντόμωσης στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η τετραμελής οικογένεια Τούρκων ομογενών από τη Γερμανία, που είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές, μετά την ασύλληπτη τραγωδία.

Ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά τους βρήκαν τραγικό θάνατο, ο ένας μετά τον άλλο, λόγω δηλητηρίασης στο ξενοδοχείο της συνοικίας Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη. Η εκδοχή ότι οι θάνατοι προήλθαν από εντομοκτόνο θεωρείται η πλέον πιθανή για τον Σερβέτ και την Τσιγκντέμ Μπετζέκ, καθώς και για τα παιδιά τους, Καντίρ Μουχαμέτ (6 ετών) και Μάσαλ (3 ετών), τα οποία διέμεναν μαζί τους στο ίδιο ξενοδοχείο.

Κι ενώ αναμένεται το τελικό πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η οικογένεια ενδέχεται να επηρεάστηκε από την απεντόμωση που έγινε στο ξενοδοχείο για κοριούς και άλλα έντομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας, στο ξενοδοχείο έγινε απεντόμωση στις 11 Νοεμβρίου περίπου στις 17:00.

Η μητέρα, Τσιγκντέμ Μπετζέκ, είχε δηλώσει πριν πεθάνει ότι είχαν φύγει από το ξενοδοχείο γύρω στις 16:00, δηλαδή μία ώρα πριν την απεντόμωση. Το ίδιο βράδυ, η οικογένεια ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με λεπτομέρειες που δημοσίευσε η Hürriyet, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά σκευάσματα και οι φωτογραφίες τους συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία. Και τα δύο ανήκουν στην κατηγορία εντομοκτόνων που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους και βρίσκονται εύκολα στο εμπόριο. Ειδικός με τον οποίο επικοινώνησε η Hürriyet, ανέφερε ότι αυτά τα σκευάσματα, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επιφέρουν θάνατο μετά από έντονη εισπνευστική έκθεση.

Η κατάθεση του ταξιτζή

Ο οδηγός ταξί που τους μετέφερε στο νοσοκομείο, λίγα λεπτά μετά την δηλητηρίασή τους, κατέθεσε ότι τα παιδιά έκαναν εμετό μέσα στο όχημα, φτάνοντας στο σημείο να μοιάζει σαν «να έφτυναν αίμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σερβέτ Μπετζέκ (ο πατέρας) τού είπε: «Σε παρακαλώ, πήγαινέ μας στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Την προηγούμενη φορά που ήρθα στην Κωνσταντινούπολη είχα σπάσει και το χέρι μου».

«Στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:20 το πρωί, η οικογένεια πετάχτηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μου. Με σταμάτησαν και μπήκαν στο ταξί μου. Μου ζήτησαν να τους πάω στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Ξεκίνησα προς το νοσοκομείο και τους είδα σε πανικό. Προσπάθησα να μιλήσω με τον πατέρα. Όταν τον ρώτησα τι συμβαίνει, μου απάντησε: «Φάγαμε και ήπιαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε». Μου είπε: «Σε παρακαλώ, πήγαινέ μας στο πιο κοντινό νοσοκομείο». Στον δρόμο για το νοσοκομείο, το κοριτσάκι έκανε συνεχώς εμετό. Της έδωσα μία πλαστική σακούλα και έκανε εμετό μέσα σε αυτήν. Η μητέρα έμοιαζε ημιλιπόθυμη. Περίμενε να φτάσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Όταν πάλι συζητούσα με τον πατέρα, είπε: ”Κάτι μου συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη. Πέρυσι είχα και ένα ατύχημα με μηχανή. Έσπασα το χέρι και το πόδι μου. Τώρα έπαθα κι αυτή την ατυχία”» ανέφερε στην κατάθεσή του.

Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για επτά ακόμη που κρατούνται. Ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας απεντομώσεων και ο ξενοδόχος βρέθηκε ότι έχουν ποινικό μητρώο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε από τις έρευνες πως η εταιρεία δεν είχε άδεια για τέτοιου τύπου απεντομώσεις.

Ο υπάλληλος της εταιρείας, κατέθεσε ότι είχε πραγματοποιήσει απεντόμωση στο ίδιο ξενοδοχείο και τον περασμένο Αύγουστο, ενώ την ημέρα του συμβάντος είχε ψεκάσει δωμάτιο με συγκεκριμένα σκευάσματα, αναφέροντας ότι είχε σφραγίσει τις πόρτες με ταινία ώστε να μην διαρρεύσει η μυρωδιά.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας υποστήριξε από την πλευρά του ότι δραστηριοποιούνται εδώ και έξι χρόνια, αλλά δεν έχει καμία εκπαιδευτική πιστοποίηση, δηλώνοντας: «Δεν θυμάμαι από πού αγόρασα τα φάρμακα. Η εταιρεία μου δεν έχει καμία ευθύνη».