Κωνσταντινούπολη: Επίθεση με πυροβολισμούς στο προξενείο του Ισραήλ – Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες

Στο σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη
Αστυνομικοί στην Τουρκία / REUTERS / Umit Bektas

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κωνσταντινούπολη μετά από πυροβολισμούς το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) κοντά στο προξενείο του Ισραήλ. Οι αρχές μιλάνε για επίθεση ενόπλων.

Στο σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών έξω από το προξενείο του Ισραήλ με τους δράστες να είναι τρεις και να έχουν εξουδετερωθεί. Οι δύο είναι νεκροί, ενώ ο άλλος είναι τραυματίας. 

Δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την ανταλλαγή πυρών με τους ένοπλους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί.

