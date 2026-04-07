Κωνσταντινούπολη: Επίθεση με πυροβολισμούς στο προξενείο του Ισραήλ – Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κωνσταντινούπολη μετά από πυροβολισμούς το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) κοντά στο προξενείο του Ισραήλ. Οι αρχές μιλάνε για επίθεση ενόπλων.
Στο σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών έξω από το προξενείο του Ισραήλ με τους δράστες να είναι τρεις και να έχουν εξουδετερωθεί. Οι δύο είναι νεκροί, ενώ ο άλλος είναι τραυματίας.
Δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την ανταλλαγή πυρών με τους ένοπλους.
BREAKING – Gun fight reported near Israeli consulate in Istanbul.— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 7, 2026
Police seems to have been responding pic.twitter.com/frwhPTKHZk
#BREAKING – Turkish media: At least one injured near the Israeli Consulate in #Istanbul after reports of a shooting.#Iran #Iranwar pic.twitter.com/cEvuAkLzDN— Diplomatic Eclipse (@DiploEclipse) April 7, 2026
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı.— Mehmet GEÇGEL (@mehmetgecgell) April 7, 2026
.#sondakika #istanbul pic.twitter.com/MoxXBBlv0o
istanbul Levent’te bulunan israil Konsolosluğu’na düzenlenen saldırının ilk görüntüleri…pic.twitter.com/xRZ4gFoN8n— Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com) April 7, 2026
Δείτε live από το σημείο
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.
Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί.