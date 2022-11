Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος στην Τουρκία από την μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (13.11.2022) στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Στην βομβιστική επίθεση στη λεωφόρο Ιστικλάλ έχασαν την ζωή τους έξι άνθρωποι και άλλοι 81 τραυματίστηκαν.

Για το τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της Κωνσταντινούπολης κατηγορείται η Αχλάμ Αλμπασίρ. Μια γυναίκα συριακής υπηκοότητας, η οποία – σύμφωνα με τις αρχές της Τουρκίας – έδρασε υπό τις εντολές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη στην λεωφόρο Ιστικλάλ.

Η Αχλάμ Αλμπασίρ, η οποία συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (13.11.2022), φέρεται να χρησιμοποίησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό που, σύμφωνα με πληροφορίες από τις τουρκικές Αρχές, αποτελούνταν από «TNT μεγάλης ισχύος». Φαίνεται επίσης πως όλες οι κινήσεις της είχαν σχεδιαστεί ιδιαίτερα προσεκτικά, αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα όσα έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας γύρω από το σημείο της βομβιστικής επίθεσης.

Νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα τουρκικά ΜΜΕ δείχνει την Αχλάμ Αλμπασίρ να τριγυρνάει στην πολυσύχναστη λεωφόρο Ιστικλάλ, πριν πυροδοτήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό και σκορπίσει τον θάνατο στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Υπενθυμίζεται ότι στα ΜΜΕ έχουν επίσης κυκλοφορήσει πλάνα που την δείχνουν να περιμένει τουλάχιστον 40 λεπτά στα παγκάκια γύρω από το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη.

#Turkish media showed the moment when a terrorist planted a bomb in #Istanbul. pic.twitter.com/X6eFUQE51w