Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση με τους πυροβολισμούς στην καθολική εκκλησία Santa Maria, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Κυριακή (28.1.2024) το πρωί στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία σκοτώθηκε ένας 52χρονος. Οι Αρχές έχουν ήδη συλλάβει έναν ύποπτο.

Το Amaq News Agency, το πρακτορείο ειδήσεων της ισλαμιστικής οργάνωσης, μετέδωσε το μήνυμα των ISIS ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίθεση με πυροβολισμούς στην καθολική εκκλησία Santa Maria στην περιοχή Σαρίγιερ στην Κωνσταντινούπολη.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 52χρονος, ο οποίος επισκεπτόταν το τελευταίο διάστημα την εκκλησία παρέα με τον θείο του, χωρίς όμως να είναι ο ίδιος Χριστιανός. Τραυματίστηκε σοβαρά από τους πυροβολισμούς και εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα.

Ένα άτομο συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αντιτρομοκρατική, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό στην καθολική εκκλησία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του άλλου δράστη.

Jihadi Islamist gunmen stormed Catholic Church in Turkey İstanbul today and opened fire on worshippers. pic.twitter.com/WBiZ0hiqKQ