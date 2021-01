Κόντε: Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Μπάιντεν και με την αντιπρόεδρο Χάρις

Δεν βλέπει την ώρα ο Τζουζέπε Κόντε να συνεργαστεί με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, με νέα σημερινή ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιο αναλυτικά, ο Κόντε υπογράμμισε:

«Το Αμερικανικό Κογκρέσο επικύρωσε την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν. Δεν βλέπουμε την ώρα να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Μπάιντεν και με την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, για να προάγουμε μαζί μια παγκόσμια ατζέντα ανάπτυξης, βιωσιμότητας και ένταξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βασιστούν στην Ιταλία, σε έναν ισχυρό και στρατηγικό εταίρο».

The US Congress has certified Joe Biden’s electoral victory. We are looking forward to working together with President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris to promote a global agenda aimed at growth, sustainability and inclusion 🇮🇹🇺🇸 pic.twitter.com/LMcx5xbd5Z