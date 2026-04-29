Κόουλ Άλεν: Η selfie στον καθρέφτη του ξενοδοχείου 30 λεπτά πριν την επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Μια selfie δείχνει τον Κόουλ Άλεν να ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, λίγη ώρα πριν από την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου (25.05.2026). Την φωτογραφία έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικαστικές Αρχές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η selfie τραβήχτηκε περίπου 30 λεπτά πριν ο 31χρονος δράστης – που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – περάσει τρέχοντας από τα σημεία ελέγχου με ανιχνευτές μετάλλων.

Ο 31χρονος δράστης της επίθεσης φαίνεται να χαμογελά. Φοράει πουκάμισο και γραβάτα, ενώ φαίνεται να έχει μαζί του πολλά μαχαίρια, όπλα και πυρομαχικά δεμένα πάνω του.

Την ίδια στιγμή βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που δημοσιοποίησε το Reuters, δείχνει τον ένοπλο Κόουλ Τόμας Άλεν να υψώνει την καραμπίνα του προς την πλευρά ενός πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια τον πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές, καθώς ο 31χρονος δράστης επιχείρησε να περάσει τρέχοντας από σημείο ελέγχου ασφαλείας για το δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο.

Ο αστυνομικός φαίνεται να τραβά το όπλο του μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του δράστη που εισέβαλε στο ξενοδοχείο όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ (25/4/2026) – παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια πυροβολεί πολλές φορές εναντίον του – αλλά και προς την κατεύθυνση άλλων μελών της ασφάλειας, καθώς ο Άλεν περνά από δίπλα τους τρέχοντας.