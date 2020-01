Κοροναϊός: Μοιάζει με τον Sars, θα κρατήσει μήνες και θα προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους!

Ο νέος κοροναϊός που εμφανίστηκε στην Κίνα, ο 2019-nCoV, θα προσβάλει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους με την επιδημία να διαρκεί πολλούς μήνες στην καλύτερη περίπτωση, εκτιμούν ειδικοί επιδημιολόγοι βάσει των πρώτων διαθέσιμων στοιχείων. «Το καλύτερο σενάριο θα ήταν (η επιδημία) να συνεχιστεί την άνοιξη, το καλοκαίρι και στη συνέχεια να υποχωρήσει», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσμαν, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Τορόντο και συντάκτης του περιοδικού της Διεθνούς Εταιρείας Επιδημιολογίας.

«Δεν θα σταματήσει την επόμενη εβδομάδα ούτε τον επόμενο μήνα», δήλωσε ο Αλεσάντρο Βεσπινιάνι, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Northeastern, στο οποίο εργάζεται μια ομάδα ερευνητών που δημοσιεύουν αναλύσεις για την επιδημία σε πραγματικό χρόνο. Οι επιδημιολόγοι επιμένουν ότι δεν γνωρίζουν πολλά για τον ιό που εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο και χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα για να εκτιμήσουν τον αριθμό των πραγματικών κρουσμάτων σε σύγκριση με προηγούμενες επιδημίες, όμως πολλές υποθέσεις ανατρέπονται.

Μέχρι το Σαββατοκύριακο οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό δεν μπορούν να τον μεταδώσουν σε άλλον προτού εμφανίσουν οι ίδιοι συμπτώματα. Την υπόθεση αυτή επιβεβαίωσαν την Κυριακή οι κινεζικές αρχές, όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν την έχει επιβεβαιώσει ακόμη. Οι Αμερικάνοι εκτίμησαν χθες Δευτέρα ότι δεν έχουν δει αποδείξεις σχετικά. Αν οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί αλλά δεν εμφανίζουν ακόμη συμπτώματα μπορούν να μολύνουν άλλους, αυτό αλλάζει εντελώς τη δυναμική της επιδημίας.

Η περίοδος εκκόλαψης του ιού έχει μόλις αρχίσει να εκτιμάται: περίπου δύο εβδομάδες, ή και λιγότερο σύμφωνα με τον ΠΟΥ που έχει κάνει λόγο για δύο με δέκα ημέρες.

Πολλοί ειδικοί προσπαθούν να εκτιμήσουν τις τελευταίες ημέρες μία σημαντική παράμετρο για τις επιδημίες: τον αριθμό των ανθρώπων που μολύνονται από έναν ασθενή.

Οι εκτιμήσεις τους κυμαίνονται από 1,4 σε 3,8 ανθρώπους, σύμφωνα με τον Φίσμαν, ποσοστό που θεωρείται μέτριο.

Όμως ο αριθμός αυτός δεν είναι παρά ο μέσος όρος: κάποιοι ασθενείς ενδέχεται να έχουν μολύνει περισσότερους ανθρώπους και άλλοι λιγότερους.

«Από μόνο του το ποσοστό αυτό δεν είναι λόγος για πανικό», δήλωσε η Μαϊμούνα Μαζούμντερ του πανεπιστημίου Χάρβαρντ που εργάζεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Βοστόνης.

Υπενθυμίζει ότι το ποσοστό αυτό είναι 1,3 για την εποχική γρίπη και 2 με 5 για τον Sars. Για την ιλαρά το ποσοστό είναι 12 με 18.

Με τις καραντίνες, τα μέτρα περιορισμού, το συστηματικό πλύσιμο χεριών, τις μάσκες, ο μέσος αριθμός ανθρώπων που μολύνεται μπορεί να μειωθεί. Αν το ποσοστό πέσει κάτω από το 1, η επιδημία θα εξαλειφθεί.

«Φαίνεται να μοιάζει με τον Sars ολοένα και πιο πολύ», δήλωσε ο Φίσμαν. «Ο Sars ήταν ελέγξιμος, οπότε ελπίζουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για αυτό (τον κοροναϊό), όμως δεν θα γνωρίζουμε παρά σε μερικές εβδομάδες».

«Θα χρειαστούν εβδομάδες, πιθανόν μήνες και κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί», πρόσθεσε.

Ο επίσημος αριθμός των κρουσμάτων είναι λίγο μεγαλύτερος από 4.000 στην Κίνα και περίπου 50 σε άλλες χώρες.

Ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων στην Κίνα όμως, σύμφωνα με την ομάδα ειδικών του Northeastern, είναι αναμφισβήτητα μεγαλύτερος από 25.000, δήλωσε ο Βεσπινιάνι.

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ εκτίμησαν από την πλευρά τους ότι τα κρούσματα αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 40.000.

«Είναι εύκολο να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτός ο αριθμός, μόνο στην Γουχάν», πρόσθεσε ο Βεσπινιάνι. «Αν μολυνθούν και άλλες πόλεις, οι αριθμοί θα αυξηθούν πάρα πολύ».

Όμως δεν θέλει να εκτιμήσει τον αριθμό των ενδεχόμενων θανάτων. Το ποσοστό θνησιμότητας μέχρι στιγμής κυμαίνεται γύρω στο 3%, όμως αυτά τα ποσοστά έχουν την τάση να αυξομειώνονται: ανεβαίνουν στην αρχή μιας επιδημίας όταν πεθαίνουν οι πιο ευάλωτοι και μειώνονται στη συνέχεια, ενώ ξανααυξάνονται όταν πεθαίνουν και άλλοι.

Και σε αυτή την περίπτωση οι επόμενες εβδομάδες θα αποκαλύψουν τον πραγματικό κίνδυνο του 2019-nCoV.

Το πρώτο αεροπλάνο για τον επαναπατρισμό γάλλων υπηκόων από την κινεζική πόλη Ουχάν, όπου εκδηλώθηκε ο νέος κοροναϊός, είναι πιθανό να τους φέρει πίσω στο Παρίσι μεθαύριο, Πέμπτη, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Ζαν-Μπατίστ Τζεμπαρί.

«Θα υπάρξει μια πρώτη πτήση επαναπατρισμού η οποία θα αναχωρήσει από το Παρίσι αύριο και το πιθανότερο είναι να επιστρέψει την Πέμπτη με ανθρώπους … που δεν έχουν συμπτώματα», δήλωσε ο Τζεμπαρί στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι CNews.

«Οι άνθρωποι αυτοί θα τεθούν σε καραντίνα. Και μετά θα υπάρξει μια δεύτερη πτήση σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθορισθεί, με ανθρώπους που εμφανίζουν συμπτώματα και είναι πιθανόν φορείς του ιού, για τους οποίους θα φροντίσουμε στο Παρίσι», πρόσθεσε. Αεροπλάνα για τον επαναπατρισμό των υπηκόοων τους στέλνουν Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα ότι έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Πεκίνου να θέσει υπό έλεγχο και να περιορίσει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού 2019-nCoV, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Στη συνάντηση που είχε με τις αρχές του Πεκίνου, ο Τέντρος Αντάνομ Γεμπρεγεσούς δήλωσε ότι εγκρίνει τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής η κινεζική κυβέρνηση για να περιορίσει το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού, πρόσθεσε το Xinhua.

Ο Τέντρος σημείωσε επίσης ότι δεν συνηγορεί υπέρ της απομάκρυνσης των ξένων πολιτών που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην Κίνα και συνέστησε ηρεμία.

Ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κοροναϊό ανήλθε σε 106 στην Κίνα ενώ αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που αναφέρουν την διάγνωση κρουσμάτων.

Ο απολογισμός της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί νέος κοροναϊός στην Κίνα έγινε ακόμη πιο βαρύς, με 106 νεκρούς και σχεδόν 1.300 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Οι υγειονομικές αρχές της επαρχίας Χουμπέι (κεντρική Κίνα), όπου ξέσπασε η επιδημία, έκαναν λόγο για 24 νέους θανάτους και 1.291 κρούσματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των ασθενών που έχει επιβεβαιωθεί πως έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό ανέρχεται σε πάνω από 4.000 σε όλη την κινεζική επικράτεια.

Την ίδια ώρα με απίστευτους ρυθμούς συνεχίζεται η ανέγερση του ενός από τα δυο νοσοκομεία στην Γουχάν

