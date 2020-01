Κοροναϊός: Οργή στο Πεκίνο για σατυρικό σκίτσο της κινεζικής σημαίας

Σε ανακοίνωσή της η κινεζική πρεσβεία αναφέρει ότι η εφημερίδα της Δανίας Jyllands-Posten και ο Δανός καλλιτέχνης Νιλς Μπο Μπόζεσεν θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τον κινεζικό λαό επειδή δημοσίευσαν το σκίτσο αυτό με λεζάντα “Κοροναϊός” στο φύλλο της Δευτέρας (27.1.2020).

“Χωρίς συμπάθεια και ενσυναίσθηση, πέρασε την διαχωριστική γραμμή της πολιτισμένης κοινωνίας και το ηθικό σύνορο του ελεύθερου λόγου και προσέβαλε την ανθρώπινη συνείδηση”, ανέφερε σήμερα η πρεσβεία.

🇩🇰Danish newspaper Jyllands-Posten refused to apologise to China on Tuesday over a satirical cartoon it ran. #coronavirus #China #RTHK

🔸China's called the cartoon "an insult to China" that "hurts the feelings of the Chinese people". https://t.co/yiymSBYPjt pic.twitter.com/iEmx9eVFWm

— 😷Hong Kong World City 🖐🏻☔️ (@HKWORLDCITY) January 28, 2020