Αγώνα δρόμου κάνουν οι επιστήμονες και οι υγειονομικές Αρχές σε όλο τον πλανήτη για να κατανοήσουν τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού, τη BA.2.86, η οποία ονομάστηκε «Pirola» και παρουσιάζει εξαιρετικά σημαντικές μεταλλάξεις, έχοντας ήδη εντοπιστεί σε όλες τις… γωνιές της Γης.

Η νέα παραλλαγή BA.2.86 του κορονοϊού φαίνεται ικανή να προκαλέσει νέα έξαρση το φθινόπωρο, όμοια με αυτή της παραλλαγής Όμικρον που ξεκίνησε τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου του 2021. Η Pirola εμφανίζει πάνω από 30 μεταλλάξεις στις πρωτεϊνικές ακίδες της, οι οποίες βοηθούν τον ιό να «κολλήσει» στα κύτταρα και να τα μολύνει.

Γι’ αυτό, οι ειδικοί μελετούν εντατικά τη συμπεριφορά της BA.2.86, επειδή μπορεί να είναι σε θέση να αποφύγει πιο εύκολα τα τρέχοντα εμβόλια και να μην καλύπτεται από τις δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού που αναμένονται να εγκριθούν σύντομα ώστε να γίνουν τον ερχόμενο Οκτώβριο.

«Είναι δραστικά διαφορετική» από τις κυρίαρχες παραλλαγές που κυκλοφορούν τώρα, εξηγεί η επιστημονική σύμβουλος των CDC και συγγραφέας του ενημερωτικού δελτίου «Your Local Epidemiologist», Κέιτλιν Τζετελίνα.

Τι σημαίνει το όνομά της – Πόσα κρούσματα έχουν εντοπιστεί

Μια ομάδα επιστημόνων στα social media, που δίνουν ονόματα στις αξιόλογες παραλλαγές και τις υποπαραλλαγές του κορονοϊού, έδωσε το όνομα Pirola. Η Pirola είναι ένα γένος αειθαλών ποωδών φυτών της οικογένειας των ερικοειδών.

Τουλάχιστον 24 κρούσματα της παραλλαγής BA.2.86 του κορονοϊού έχουν εντοπιστεί στον πλανήτη, εκ των οποίων τα περισσότερα στη Δανία. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στις 24 Αυγούστου και τα δεδομένα που υπάρχουν στην παγκόσμια βάση δεδομένων GISAID, τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί είναι:

10 στη Δανία ,

, 4 στη Σουηδία ,

, 3 στις ΗΠΑ ,

, 2 στη Νότια Αφρική ,

, 2 στην Πορτογαλία ,

, 1 στο Ισραήλ ,

, 1 στη Βρετανία

και 1 στον Καναδά.

Το κρούσμα στον Καναδά είναι και το τελευταίο που εντοπίστηκε – μέχρι στιγμής – παγκοσμίως, όπως ανέφερε το Reuters. Πρόκειται για έναν άνθρωπο στην περιοχή της Βρετανικής Κολούμπια, ο οποίος δεν ταξίδεψε εκτός της πολιτείας.

BA.2.86 cases nearly doubled today:



– 6 new cases in Denmark

– First 4 cases in Sweden

– 1st case in Canada

– 1st detection in New York pic.twitter.com/9C58hDJvpw — BNO News (@BNOFeed) August 30, 2023

Πώς μπορεί να προέκυψε η νέα παραλλαγή

Όλοι όσοι κόλλησαν την παραλλαγή ΒΑ.2.86 δεν είχαν ταξιδέψει πρόσφατα, κάτι που υποδηλώνει ότι η μετάδοση έγινε μέσα στην κοινότητα. Ανιχνεύθηκε, επίσης, στα λύματα της Νέας Υόρκης αλλά και στην Ελβετία και την Ταϊλάνδη. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς να πει κανείς με σιγουριά πόσο μεταδοτική είναι και αν θα εξαπλωθεί όπως οι άλλες παραλλαγές του κορονοϊού, την ώρα που ήδη «κυκλοφορεί» η Eris.

JUST IN: New coronavirus variant BA.2.86 found in the wastewater of New York City — The Spectator Index (@spectatorindex) August 29, 2023

Ο Δρ. Φρανσουά Μπαλού, καθηγητής Γενετικής στο University College του Λονδίνου (UCL), χαρακτήρισε την παραλλαγή BA.2.86 ως «το πιο εντυπωσιακό στέλεχος» που έχει δει ο κόσμος από την ανάδυση του στελέχους Όμικρον.

«Η νέα παραλλαγή που δημιούργησε ο κορονοϊός, πιθανώς απέκτησε τις μεταλλάξεις της σε κάποιον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η μόλυνση του ασθενούς αυτού ήταν μακροχρόνια. Ίσως διήρκησε και έναν χρόνο. Ύστερα, ο μεταλλαγμένος κορoνοϊός διεσπάρη πίσω στην κοινότητα», εξήγησε.

«Ως φαίνεται άρχισε να εξαπλώνεται σε μία περιοχή του κόσμου με φτωχή επιδημιολογική επιτήρηση. Πλέον “εξάγεται” σε άλλες χώρες», πρόσθεσε. Έσπευσε όμως να ξεκαθαρίσει ότι «σε αυτό το στάδιο, τίποτα δεν είναι γνωστό για την μεταδοτικότητα και τη λοιμογόνο δράση του».

What do we know so far about the BA.2.86 #COVID19 variant under monitoring? Dr @mvankerkhove explains. pic.twitter.com/PWZd4l29rA — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 29, 2023

Το σίγουρο είναι, σύμφωνα με τον ιολόγο και καθηγητή στο Κέντρο Καρκίνου Φρεντ Χάτσινσον στο Σιάτλ, Τζέσι Μπλουμ, η μετάδοσή της είναι πιθανόν να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, επειδή πολλαπλές αλληλουχίες της παραλλαγής έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικές χώρες.

Ο καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, Τζάστιν Λέσλερ, σημειώνει ωστόσο ότι ακόμα και αν η παραλλαγή ΒΑ.2.86 δεν εξαπλωθεί ευρέως «είναι μια σημαντική υπενθύμιση ότι πολύ διαφορετικά στελέχη μπορούν να εμφανιστούν από το πουθενά».

Τα «ελπιδοφόρα» μηνύματα

Η Κέιτλιν Τζετελίνα υποθέτει ότι αν η Pirola εξαπλωθεί ευρέως, τότε θα μπορέσει να ξεφύγει από τα αντισώματα που έχουμε δημιουργήσει από τις δόσεις των εμβολίων και τις φορές που έχουμε κολλήσει κορονοϊό αλλά δεν θα μπορεί να ξεφύγει από τα Τ-κύτταρα.

Δηλαδή, η μόλυνση από την παραλλαγή ΒΑ.2.86 πιθανότατα είναι εύκολη αλλά δεν θα μπορέσει να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια, καθώς τα Τ-κύτταρα είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Άλλο ελπιδοφόρο σημάδι είναι ότι η παραλλαγή αυτή μπορεί να μην πολλαπλασιάζεται γρήγορα, επειδή στα μέρη που ήδη εντοπίστηκε δεν έχουν σημειωθεί αυξήσεις στα κρούσματα. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μεταλλαχθεί για να μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα κάποια στιγμή», σημειώνει ο καθηγητής κ. Λέσλερ.

Οι επιστήμονες λένε ότι θεραπείες όπως τα αντιιικά θα εξακολουθούν να παραμένουν αποτελεσματικά ακόμα και με έναν τόσο υψηλά μεταλλαγμένο ιό, επειδή στοχεύουν ένα διαφορετικό μέρος του ιού, όχι την ακίδα.

Τα rapid test που χρησιμοποιούνται συχνά για τον έλεγχο της Covid-19 στο σπίτι θα πρέπει επίσης να μπορούν να ανιχνεύσουν τη νέα παραλλαγή, ανακοίνωσαν τα κέντρα CDC την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν θέλουμε να κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για μια παραλλαγή που είναι εξίσου πιθανό να εξαφανιστεί όσο είναι να γίνει το επόμενο μεγάλο πράγμα», λέει ο καθηγητής επιδημιολογίας στο Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Ντέιβιντ Ντάουντι.

«Αν το κάναμε αυτό για κάθε παραλλαγή, θα κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου κάθε μέρα», σημειώνει ο ίδιος…

Με πληροφορίες από Wall Street Journal και CBS