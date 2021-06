Oι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρευρέθηκαν στην επίσημη τελετή υπογραφής του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό κορονοϊού της ΕΕ, σηματοδοτώντας το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας.

Με την ευκαιρία αυτή, οι πρόεδροι Νταβίντ Σασόλι και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα δήλωσαν: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι ένα σύμβολο αυτού που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη».

«Για μια Ευρώπη που δεν παρασύρεται όταν δοκιμάζεται. Μια Ευρώπη που ενώνεται και μεγαλώνει όταν αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η Ένωση μας έδειξε και πάλι ότι δουλεύουμε καλύτερα όταν συνεργαζόμαστε» τονίζεται.

The #EUCOVIDcertificate was just signed into law!



✅ It was agreed between EU institutions in the record time of 62 days.



The Certificate will enable us to travel more safely this summer!#StrongerTogether 🇪🇺