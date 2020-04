Ακριβώς τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, στην Γουχάν έγινε κάτι μαγικό. Η πόλη της Κίνας που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο λόγω του κορονοϊού, έληξε τον αποκλεισμό μετά από 76 ημέρες και για να τιμήσει τους ήρωες αυτής της μάχης φώτισε την πόλη των 11 εκατομμυρίων από άκρη σε άκρη.

Ένα παιχνίδι χρωμάτων που κάνει τον γύρο του κόσμου και δείχνει το τέλος του εφιάλτη. Το τέλος;

Έκαναν μέχρι και αντίστροφη μέτρηση

#Wuhan celebrating official lockdown break…good news for all pic.twitter.com/7wYOw8z0oe