Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τον Τζο Μπάιντεν ,με τη σύζυγό του σε εστιατόριο στην Ουάσιγκτον χωρίς να φορούν μάσκες για τον κορονοϊό. Το γεγονός φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στα social media και οδηγώντας την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου να πάρει θέση επί του ζητήματος.

Το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μαζί με την σύζυγό του, Τζιλ, βγήκαν να γευματίσουν σε ένα γνωστό ιταλικό εστιατόριο στην Ουάσιγκτον. Φωτορεπόρτερ απαθανάτισαν όμως το ζευγάρι σε στιγμή που δεν φορούσαν μάσκες για τον κορονοϊό. Οι εικόνες από την βραδινή τους έξοδος έκαναν τον γύρο των ΜΜΕ και ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων.

Μάλιστα, το εστιατόριο που επισκέφτηκαν ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του αναφέρει στο site του: «Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC και το εκτελεστικό διάταγμα του Δημάρχου, Muriel Bowser, όλα τα άτομα άνω των 2 ετών πρέπει να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από το αν έχουν εμβολιαστεί. Θα πρέπει να αφαιρούνται μόνο κατά τη διάρκεια του γεύματος. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Πολλοί χρήστες των social media ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Σε σχόλια τους κάποιοι των αποκάλεσαν μέχρι και «υποκριτή», καθώς παραβίασε τους όρους που ο ίδιος έχει θέσει για την πανδημία του κορονοϊού. «Μια ακόμη υπενθύμιση ότι οι κανόνες που επιβάλλονται από την άρχουσα τάξη ισχύουν μόνο για εμάς και όχι για εκείνους» και «Κάθε Αμερικανός απαιτεί μία εξήγηση από τον Τζο Μπάιντεν», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια στο Twitter πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων γνωστών

President Biden leaving the restaurant after date night with the First Lady (who ducked out moments before as he looked to triage some selfie requests). pic.twitter.com/q2AMku5AHL

Joe Biden was spotted walking around a restaurant without a mask last night.



Just another reminder that rules implemented by the ruling class only apply to us, not them.