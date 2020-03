Ξενοδοχείο που λειτουργούσε ως χώρος καραντίνας για τον κορονοϊό κατέρρευσε στην Κίνα με αποτέλεσμα να είναι δεκάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Το ξενοδοχείο κατέρρευσε στην ντιοανατοική κινεζική πόλη Κουαντζού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από κινεζικά ΜΜΕ 28 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί και άλλοι 70 παραμένουν παγιδευμένοι.

Δείτε τις πρώτες εικόνες

#UPDATE 28 people have been rescued after some 70 people were trapped following a hotel collapse at 7:30 p.m. (local time) in Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, said local authorities.



#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020