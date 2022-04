Το δεύτερο τεστ κορονοϊού έκαναν σήμερα Τετάρτη (27.4.2022) οι εκατομμύρια κάτοικοι της περιοχής του Πεκίνου, καθώς η Κίνα βρίσκεται σε έναν… αγώνα δρόμου ώστε να μην φτάσει και στην πρωτεύουσα η έξαρση της COVID-19 και χρειαστεί να γίνει και αυτή μια… Σανγκάη.

Άλλωστε, οι απάνθρωπες συνθήκες από το lockdown κατά του κορονοϊού στη Σανγκάη, που μεταδίδονται μέσω social media, έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή ενώ ακόμη και στις κινεζικές ιστοσελίδες, που τελούν υπό αυστηρή λογοκρισία, εμφανίζονται στοιχεία ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί εδώ και σχεδόν 1 μήνα, είναι αφόρητα για τους περισσότερους από τα 25 εκατ. κατοίκους της πόλης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως –και στη συνέχεια αποσύρθηκε—έδειξε έναν αλλοδαπό να προσπαθεί να διασχίσει κάποια μεταλλικά οδοφράγματα, πριν τον τραβήξουν και τον σύρουν στο έδαφος τέσσερις άνδρες με στολές προστασίας.

Ο άνδρας φωνάζει επανειλημμένα «Θέλω να πεθάνω» στα κινεζικά και τα αγγλικά. Ένας από τους άνδρες που τον κρατά στο έδαφος, απαντά: «Ήρθες στην Κίνα, πρέπει να σεβαστείς τους νόμους και τους κανόνες εδώ». «Ηρέμησε, ηρέμησε», λέει ένας άλλος. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Στο Πεκίνο, τα σούπερ μάρκετ έχουν επαρκή αποθέματα σε τρόφιμα και άλλες προμήθειες ύστερα από εντολές των αρχών. Τοπικοί αξιωματούχοι επίσης ελπίζουν ότι η μαζική διενέργεια τεστ θα έχει ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί το δράμα της Σανγκάης, όπου οι αξιωματούχοι περίμεναν για ένα μήνα ενώ τα κρούσματα αυξάνονταν πριν δώσουν εντολή για μαζικά τεστ.

Ο Σι Γουέι, 53 ετών, συνταξιούχος στην κινεζική πρωτεύουσα, είπε ότι βρίσκει ενθαρρυντικό τον χαμηλό αριθμό των κρουσμάτων στο Πεκίνο έως τώρα αλλά ο ίδιος παραμένει νευρικός. «Αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει πολύς κόσμος και απλά γυρίζω και φεύγω καθώς δεν νιώθω ιδιαίτερα ασφαλής», είπε. «Μπορώ να καταλάβω τον πανικό, δεδομένου αυτού που συνέβη στη Σανγκάη».

Ο Γκενγκ, 31 ετών, που εργάζεται στον χρηματοοικονομικό τομέα και έδωσε μόνο το επίθετό του, δήλωσε ότι ανησυχεί μήπως αποτελέσει στενή επαφή κρούσματος COVID και ολόκληρη η οικογένειά του αναγκαστεί να μπει σε καραντίνα.

Scenes in Beijing right now. pic.twitter.com/16r3KUcIEz

Το Πεκίνο διενεργεί σήμερα τεστ στους πάνω από 3,5 εκατ. κατοίκους της περιοχής Τσαογιάνγκ, όλοι εκ των οποίων εξετάστηκαν και τη Δευτέρα. Χθες, εξετάστηκαν 16 εκατ. άνθρωποι από άλλες περιοχές και αναμένεται να υποβληθούν σε νέο τεστ αύριο.

Συνολικά, 20 εκατ. από τα 22 εκατ. κατοίκους του Πεκίνου θα εξεταστούν τρεις φορές έως το τέλος της εβδομάδας.

Ο κορονοϊός πρωτοεμφανίστηκε στην κινεζική πόλη Ουχάν στα τέλη του 2019 και οι αρχές κατάφεραν να κρατήσουν τις εξάρσεις σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο με αυστηρά lockdowns και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Ωστόσο η ταχεία εξάπλωση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον έχει αποτελέσει δοκιμασία για την πολιτική της Κίνας περί «μηδενικής ανοχής» της Covid.

Στη Σανγκάη εμφανίστηκε μια αχτίδα ελπίδας με αξιωματούχους να επαναλαμβάνουν σήμερα ότι σύντομα θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τους περιορισμούς σε περιοχές που εξάλειψαν τα κρούσματα από τις κοινότητές του, χωρίς να δίνουν χρονοδιάγραμμα ή άλλες λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ, οι περισσότεροι είναι είτε περιορισμένοι στα σπίτια τους είτε δεν μπορούν να βγουν έξω από τα συγκροτήματα κατοικιών τους. Ακόμα και αυτοί που μπορούν να βγουν έξω, έχουν πολύ λίγες επιλογές, με τα καταστήματα και τους περισσότερους άλλους χώρους να παραμένουν κλειστοί.

#Shanghai's Famine Lockdown at night, people en masse banging on pots & pans to protest the excruciating starvation. One woman's scream is heard "Give me back my freedom (還我自由)".@SolomonYue pic.twitter.com/XIPCHnrhTk