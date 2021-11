Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες μέρες ένα βίντεο που δείχνει υπαλλήλους στον τομέα της Υγείας να ξυλοκοπούν έναν σκύλο, αφού η ιδιοκτήτριά του βρισκόταν σε καραντίνα λόγω του κορονοϊού. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην επαρχία Jiangxi της Κίνας και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, είχε μπει σε καραντίνα σε ένα κοντινό ξενοδοχείο καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα στο κτήριο που έμενε. Στο πλαίσιο λοιπόν των μέτρων για τον κορονοϊό, υπάλληλοι Υγείας επισκέφθηκαν το διαμέρισμά της με σκοπό να το απολυμάνουν.

Σε βίντεο όμως από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν μέσα στο σπίτι φαίνεται ότι κυβερνητικοί εργαζόμενοι χτύπησαν θανάσιμα στο κεφάλι το σκυλάκι με έναν λοστό. Το βίντεο δημοσιεύθηκε από την ιδιοκτήτρια του άτυχου ζώου και το περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, στο βίντεο ακούγεται ένας από υπαλλήλους να λέει: «Είπε ο αρχηγός ότι πρέπει να το τακτοποιήσουμε εδώ;», με τον άλλον να απαντά: «Ναι». Τότε ο ένας υπάλληλος πλησιάζει τον σκύλο, ο οποίος κρύβεται κάτω από ένα τραπέζι. Στη συνέχεια χτυπάνε το άτυχο ζώο στο κεφάλι και εκείνο τρέχει να βρει καταφύγιο σε ένα άλλο δωμάτιο.

Κυβερνητικός αξιωματούχος της περιοχής – όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ – δήλωσε πως οι υπάλληλοι είχαν οδηγία να απολυμάνουν το σπίτι, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν τους είχε δοθεί η εντολή να σκοτώσουν τον σκύλο. Σύμφωνα με το BBC, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση για το περιστατικό, εκφράζοντας την λύπη για το περιστατικό και δηλώνοντας ότι οι εν λόγω υπάλληλοι απολύθηκαν.

